Arma foi encontrada no berço do filho, um bebê de apenas oito meses de idade. Foto: 2ºBPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - Um homem foi preso após ameaçar matar a própria esposa e esconder uma arma de fogo no berço do filho, um bebê de apenas oito meses de idade. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (24), em uma propriedade rural no bairro Graciana, em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), por volta da 00h13, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. A denúncia apontava que o homem estava agressivo, quebrando objetos no interior da residência e ameaçando a esposa de morte.

Ainda conforme as informações repassadas aos policiais, o suspeito mantinha uma arma de fogo escondida no berço da criança, no quarto do casal.

Diante da gravidade da situação, equipes da Polícia Militar de Carlópolis e Joaquim Távora foram mobilizadas e realizaram a abordagem do suspeito na propriedade rural.

Durante as buscas no interior da residência, os policiais encontraram um revólver calibre .38 municiado. A arma estava escondida sob o colchão do berço onde dormia o filho do casal, de apenas oito meses.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Carlópolis para as providências cabíveis.