Concurso Café Qualidade reúne 114 lotes finalistas

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

A revelação dos vencedores da 24ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná está marcada para os dias 17 e 18 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. Dos 127 produtores inscritos, 114 estão habilitados para etapa final. Desses, serão premiados os dez melhores: cinco na categoria Café Natural e cinco na Cereja Descascado. O número de finalistas supera o de 2025, quando 108 cafés disputaram o prêmio.

"Neste ano, recebemos lotes de café de 28 municípios de cinco diferentes regiões do Estado. Isso é resultado da mobilização e do esforço das entidades envolvidas, com o propósito de despertar o interesse dos produtores paranaenses em mostrar toda a qualidade do café produzido no Paraná", comenta o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

Os cafés finalistas vêm das regiões Norte, Norte Pioneiro, Noroeste, Vale do Ivaí e Oeste. “O concurso reconhece e valoriza o resultado do trabalho e da dedicação dos nossos cafeicultores. Ao estarem na vitrine, os produtores podem mirar novos mercados e mais oportunidades", complementa Meneguette.

O evento vai reunir cafeicultores, autoridades, lideranças, pesquisadores, técnicos e especialistas. A programação começa no dia 17, com palestras técnicas e a 2ª Rodada de Negócios. A premiação está marcada para as 17 horas.

No dia 18, a organização preparou um roteiro de visitas técnicas a cafeterias e torrefações importantes da capital paranaense. O objetivo é oferecer capacitação e aproximar o campo da cidade, abrindo caminho para novos contatos e oportunidades de comercialização.

O concurso é organizado pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que reúne o Sistema FAEP, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com apoio de outras entidades do setor.

Rodada de Negócios

A 2ª Rodada de Negócios ocorre em paralelo às palestras, no salão de vidro do MON, no dia 17, a partir das 8h30. Foram 69 lotes inscritos, dos quais os 30 melhores precisam obter mais de 82 pontos na avaliação sensorial.

A dinâmica é diferente da do concurso. Os produtores participam de sessões de degustação (cupping) com compradores e, em seguida, negociam livremente preço, volume e condições de entrega, sem intermediação da organização.

Já há 35 estabelecimentos inscritos até o momento. Cafeterias, torrefações e demais agentes do mercado de cafés especiais podem se cadastrar como compradores até 16 de novembro, pelo link disponível no site do Sistema FAEP (sistemafaep.org.br).

"A Rodada de Negócios permite que o cafeicultor paranaense sente à mesa com quem compra, apresente seu produto e abra portas em mercados especializados, que valorizam a qualidade e pagam mais. É o esforço do produtor transformado em renda", afirma Meneguette.