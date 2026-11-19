DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná alcançou a menor taxa de desocupação da história no 3º trimestre de 2026, com 3%, redução de 0,1 ponto percentual em relação aos 3,1% do trimestre imediatamente anterior, que já era considerado o melhor resultado da série, iniciada em 2012. O índice foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compõe a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral.

De acordo com o levantamento, dos 9,826 milhões de paranaenses em idade para trabalhar (acima de 14 anos), 6,505 milhões compõem a força de trabalho (pessoas ocupadas ou em busca de emprego), das quais 6,310 milhões estavam ocupadas. Apenas 195 mil pessoas não tinham emprego no 3º trimestre de 2026, o menor número absoluto da história.

Quando comparado o 3º trimestre de 2026 com o mesmo período de outros anos, é possível ver uma evolução constante do mercado de trabalho paranaense na última década. Em 2017, por exemplo, a taxa de desocupação era de 8,5%, chegando a 10,5% em 2020 e 8% em 2021, auge da pandemia de Covid-19. Desde então, esse índice vem reduzindo ano a ano: 5,3% em 2022; 4,6% em 2023; 4% em 2024; 3,5% em 2025; e 3% em 2026.

Outro ponto relevante é que desde o 2º trimestre de 2025 a taxa de desemprego no Paraná está abaixo de 4%, resultado que antes só havia sido atingido nos 4º trimestres de 2013 (3,8%), de 2014 (3,7%) e de 2024 (3,2%). Economistas classificam uma taxa de desocupação abaixo de 5% como pleno emprego, o que é o caso do Paraná há mais de um ano.

No cenário nacional, o resultado do Estado foi o 4º melhor do País, empatado com Espírito Santo (3%) e atrás somente de Santa Catarina (2,2%), Mato Grosso do Sul (2,3%) e Mato Grosso (2,6%). Em relação às maiores economias, São Paulo está em 14º lugar (5,4%), Rio de Janeiro em 23º lugar (6,9%) e Minas Gerais aparece em 7º lugar (4%). Os maiores índices foram registrados em Pernambuco (8,6%), Amapá (7,9%) e Sergipe (7,4%). A taxa de desocupação no Brasil foi de 5,2%.

“Alcançamos mais esse resultado histórico para os paranaenses, com apenas 3% de desemprego, o que na prática mostra que hoje temos mais vagas do que gente para trabalhar. Esse resultado é fruto do bom momento pelo qual passa a nossa economia”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Sempre digo que o melhor programa social que existe é o emprego, e é isso que temos mostrado para o Brasil, que o Paraná é terra de gente que trabalha.”

SETORES

Dos 6,310 milhões de paranaenses ocupados no 3º trimestre de 2026, 3,491 milhões estavam empregados no setor privado. Desse total, 2,782 milhões tinham carteira assinada, 4º melhor resultado da série histórica, cujo recorde foi registrado no 1º trimestre deste ano, com 2,805 milhões.

No setor público, a Pnad mostra que 656 mil pessoas estavam empregadas, patamar que se manteve estável em relação ao trimestre anterior, quando eram 654 mil. Os ocupados informalmente eram 1,941 milhão no 3º trimestre de 2026. Todas as informações estão no painel da Pnad.

ESTRATOS

A desocupação é maior entre as mulheres, com 3,2%, enquanto que para os homens foi de 2,8%. Em relação aos grupos de idade, os jovens de 14 a 17 anos são os com maiores índices de paranaenses sem emprego, com 22,4%. Na faixa de 18 a 24 anos, a taxa cai significativamente, com 6,2%; entre 25 e 39 anos, 2,3%; entre 40 e 59 anos, 1,7%; e com 60 anos ou mais, 1,2%.

SALÁRIOS

O rendimento real mensal habitual no Paraná recebido no 3º trimestre de 2026 foi de R$ 4.231, o segundo melhor resultado da série histórica, atrás somente do 1º trimestre deste ano, que foi de R$ 4.243. Foi também o 5º maior do Brasil. Distrito Federal (R$ 6.306), São Paulo (R$ 4.543), Santa Catarina (R$ 4.498) e Mato Grosso (R$ 4.334) tiveram os melhores rendimentos médios no período. No País, a média foi de R$ 3.790.

4ª MAIOR ECONOMIA

Os bons índices registrados na Pnad confirmam o bom momento da economia paranaense mostrado pelo próprio IBGE em outra divulgação: a do Produto Interno Bruto (PIB) estadual relativo a 2024, que manteve o Paraná como 4ª maior potência econômica do País, chegando ao patamar de R$ 726,63 bilhões e crescimento real de 3,4%.

Quando dividido o PIB pela população do Paraná, estimada em 11,8 milhões de habitantes, o valor per capita estadual foi de R$ 61.450,27, cerca de 11% acima dos R$ 55.409,93 da média nacional. É o 8º melhor resultado do País.