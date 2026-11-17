DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior celebrou nesta segunda-feira (16) o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) paranaense de 2024, que alcançou R$ 726,63 bilhões, um crescimento real de 3,4% em relação ao ano anterior (R$ 670,91 bilhões). Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última semana e mostram a consolidação do Paraná entre as maiores economias do país.

"É motivo de comemoração para o Estado como um todo poder ver o Paraná crescendo economicamente e chegando à quarta economia do Brasil. A vida toda nós éramos a quinta economia, atrás do Rio Grande do Sul. Agora passamos o Estado e nos consolidamos como a quarta força econômica do Brasil, avançando cada vez mais”, afirmou o governador.

O resultado representa também um avanço expressivo na dimensão da economia paranaense ao longo dos últimos anos. Em 2018, o PIB do Estado era de R$ 440 bilhões. Em 2024, chegou a R$ 726,63 bilhões e, para 2026, a expectativa é ultrapassar pela primeira vez a marca de R$ 800 bilhões. Entre 2019 e 2024, o PIB do Estado terá crescido 55,8%.

“Quando assumi o governo, o PIB do Paraná girava na casa dos R$ 400 bilhões. Agora, em 2026, as projeções mostram que chegamos ao ponto de dobrar o PIB do Estado, algo que poucos conseguem fazer no mundo. É uma demonstração da força do nosso Estado, de gente trabalhadora”, acrescentou, Ratinho Junior.

ESTRATÉGIA

Segundo o governador, o desempenho é resultado de uma estratégia de desenvolvimento que priorizou a atração de investimentos, o fortalecimento das vocações econômicas paranaenses e a criação de um ambiente favorável aos negócios. Desde 2019, o Estado atraiu cerca de R$ 400 bilhões em investimentos privados, impulsionados pela segurança jurídica, pela melhoria da infraestrutura e por políticas de incentivo à instalação e à expansão de empresas.

“Fizemos um governo atraindo investimentos. Isso ajudou a trazer novas montadoras de automóveis, novas indústrias do agronegócio e investimentos nos setores do comércio e do turismo. E tudo isso significa geração de emprego”, ressaltou.

EMPREGO

O crescimento econômico se reflete no mercado de trabalho. Em agosto, o Paraná alcançou a menor taxa de desocupação de sua série histórica, com 3,1% no segundo trimestre de 2026, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, do IBGE. O Estado também registrou o maior número de pessoas ocupadas desde o início do levantamento, em 2012.

“É por isso que o Paraná hoje está com a maior geração de empregos da sua história. Fico muito feliz por poder entregar o nosso Estado aos paranaenses com seu PIB praticamente dobrado, sendo a quarta maior economia do País e, além disso, podendo gerar muito emprego para as famílias do Paraná”, disse o governador.

SUPERMERCADO DO MUNDO

Uma das principais apostas do Estado foi o fortalecimento das atividades em que o Paraná já possui vantagens competitivas, especialmente a produção de alimentos. A estratégia de ampliar a presença paranaense nos mercados nacional e internacional consolidou o Estado, por exemplo, como um dos principais fornecedores mundiais de proteína animal, com destaque para a cadeia da carne de frango.

Líder nacional na produção desta proteína, o Paraná respondeu por 4,6% de toda a oferta mundial de carne de frango em 2025, com 5 milhões de toneladas produzidas. O volume coloca o Estado em uma posição de destaque no mercado internacional e reforça o papel do agronegócio na movimentação da economia, na geração de renda e na criação de oportunidades de trabalho.