Ao todo, 1.209 imóveis deverão ser beneficiados, permitindo que o sistema alcance 65% da cidade após a conclusão da primeira etapa. Foto: Sanepar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - O município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro do Paraná, começou a receber um dos maiores investimentos recentes em infraestrutura de saneamento básico. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou, neste mês de novembro, as obras de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto na cidade, com investimento previsto de R$ 24 milhões.

O projeto contempla a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), três estações elevatórias e aproximadamente 23 quilômetros de rede coletora. Ao todo, 1.209 imóveis deverão ser beneficiados, permitindo que o sistema alcance 65% da cidade após a conclusão da primeira etapa.

Os trabalhos tiveram início com a preparação do canteiro de obras, que receberá a estrutura necessária para a construção da estação de tratamento. Conforme o cronograma divulgado pela companhia, o prazo previsto para conclusão é de 510 dias, aproximadamente um ano e cinco meses.

De acordo com o coordenador de obras da Sanepar na região Nordeste, engenheiro civil Henrique da Silva Santos, esta é apenas a primeira fase de um planejamento mais amplo para melhorar as condições de saneamento no município.

“Nesta etapa serão executadas as obras da estação de tratamento de esgoto, três estações elevatórias de esgoto e redes coletoras. Com isso chegaremos a 65% de atendimento na cidade”, explicou.

A companhia também prevê uma segunda fase de ampliação, com o objetivo de atingir 90% de cobertura da rede coletora, conforme as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento.

Segundo a gerente operacional da Sanepar na região, Flavia Giovanna Laiter Garcia, após a conclusão da primeira etapa, serão iniciados os projetos executivos necessários para a expansão do sistema.

O investimento representa um avanço importante para a infraestrutura urbana de São José da Boa Vista. Além de ampliar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto, a implantação do sistema deve contribuir para a preservação ambiental, a saúde pública e a qualidade de vida da população.

Com informações de AEN.