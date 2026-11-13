Lar Cooperativa prevê investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão no Paraná

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná deve receber mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos da Lar Cooperativa Agroindustrial e de seus produtores integrados, que preveem ampliar estruturas de produção de aves, suínos e peixes em diferentes regiões do Estado. Os projetos incluem novas unidades industriais e expansão da capacidade produtiva, com potencial de gerar centenas de empregos. Nesta quinta-feira (12), o governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu representantes da diretoria da cooperativa no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para conhecer os planos de expansão e discutir ações para viabilizar os empreendimentos.

Parte dos projetos está vinculada ao Rota do Progresso, programa do Governo do Estado que reúne R$ 2,5 bilhões em investimentos para estimular o desenvolvimento econômico e social de 80 municípios paranaenses com menores indicadores de renda. A iniciativa busca atrair empreendimentos, fortalecer as atividades produtivas e ampliar a geração de emprego e renda nas cidades contempladas.

“São novas plantas industriais em várias cidades do Estado, o que para nós é um orgulho, porque estamos vendo o Paraná crescer, novos empregos sendo gerados e novas indústrias se instalando. Esse planejamento garante que a gente consiga levar oportunidades também para cidades pequenas, que jamais imaginavam receber um investimento desse porte. É a garantia de crescimento do Estado para o futuro”, avaliou Ratinho Junior.

Segundo o diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, o Rota do Progresso foi importante para direcionar os empreendimentos a municípios contemplados pelo programa. “O Rota do Progresso é um programa extraordinário e criativo. A Lar tinha projetos na gaveta e identificou nesses municípios oportunidades para implantá-los, porque o programa era atrativo para a cooperativa do ponto de vista financeiro e fiscal. Conseguimos unir interesses positivos para os dois lados”, afirmou.

Um dos principais projetos apresentados pela cooperativa está previsto para Laranjeiras do Sul, onde a Lar planeja ampliar sua atuação na suinocultura com a implantação de duas Unidades Produtoras de Desmamados. O empreendimento prevê investimento superior a R$ 500 milhões da cooperativa, com capacidade para 31,6 mil matrizes e potencial de produção de mais de 900 mil leitões por ano.

A aquisição de uma área de 276 hectares para a implantação das estruturas recebeu investimento de R$ 31,5 milhões, sendo R$ 29,9 milhões do Governo do Estado e R$ 1,5 milhão do município. A expansão também deve mobilizar os produtores integrados, que preveem investir R$ 350,4 milhões na implantação de 21 crechários e 300 unidades de terminação de suínos.

“Esse projeto é muito importante para Laranjeiras do Sul e para os pequenos municípios do Paraná. Levar investimentos ao Interior dá uma perspectiva de futuro para muita gente, que passa a ter mais oportunidades de trabalho e pode permanecer perto de suas raízes e de suas famílias”, disse o prefeito de Laranjeiras do Sul, Jaison Mendes.

OUTROS INVESTIMENTOS

Nos municípios de São José das Palmeiras e Rio Bom, a cooperativa vai aportar recursos em unidades de produção de aves, além de uma nova estrutura para a produção de leitões em Diamante D’Oeste. Juntos, esses empreendimentos somam R$ 350 milhões, com previsão de geração de mais de 280 empregos diretos, considerando também a segunda fase da expansão em São José das Palmeiras.

Na piscicultura, a cooperativa planeja ampliar sua presença no Estado com uma nova unidade industrial em Missal, que receberá R$ 100 milhões na primeira etapa e deverá alcançar capacidade de processamento de 90 mil peixes por dia.

O empreendimento tem início de operação previsto para outubro de 2028 e projeção de 250 empregos até 2030. A Lar também mantém uma unidade industrial de peixes em São Miguel do Iguaçu, com capacidade final de processamento de 50 mil animais por dia e 135 funcionários.

Em São José das Palmeiras, no Oeste do Estado, a cooperativa está implantando uma Unidade de Recria de Aves, com investimento total de R$ 155 milhões, dividido em duas fases. A primeira etapa, de R$ 85 milhões, está em andamento, com a construção do terceiro núcleo e conclusão prevista para março de 2027. A estrutura terá capacidade para recriar 780 mil matrizes por ano e gerar mais de 100 empregos diretos. A segunda fase, já aprovada, prevê outros R$ 70 milhões, com dois núcleos adicionais, capacidade para 520 mil matrizes por ano e início previsto para 2028.

A COOPERATIVA

Fundada em 1964, a Lar Cooperativa Agroindustrial tem sede em Medianeira, no Oeste do Paraná, e é uma das principais organizações do agronegócio brasileiro. Atualmente, reúne 18.256 associados e emprega 27.636 pessoas. Em 2025, registrou faturamento de R$ 23,2 bilhões e resultado de R$ 983 milhões.

A cooperativa atua em diferentes etapas da cadeia agroindustrial, com 18 unidades industriais voltadas à produção de proteínas de frango, suínos e peixes. Seus produtos chegam a 103 países, com operações de exportação por 168 portos, consolidando a presença da marca no mercado internacional.

PRESENÇAS

Também acompanharam a reunião em Curitiba o vice-governador Darci Piana; o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara; o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza; o diretor-geral da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Bruno Luis Krevoruczka; prefeitos, associados da Lar Cooperativa e demais autoridades.