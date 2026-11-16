DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná terá uma semana marcada por calor, chuva e risco de tempestades. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), duas frentes frias devem influenciar as condições do tempo no Estado, uma nesta terça-feira (17) e outra na sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra. Apesar das instabilidades, as temperaturas continuarão elevadas, com máximas acima dos 25°C em todas as regiões.

Nesta segunda-feira (16), os termômetros podem ultrapassar os 30°C nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste. Há possibilidade de pancadas rápidas e isoladas, mas o risco de tempestades é menor em comparação ao último fim de semana.

A situação muda na terça-feira, quando uma frente fria avança pelo oceano, acompanhada pela intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e o Norte da Argentina. A combinação favorece a formação de tempestades, principalmente no Oeste, Sudoeste e Noroeste paranaense.

Na quarta-feira (18), as instabilidades devem se espalhar por todo o Estado, trazendo risco de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo. Conforme o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, a frente fria não provocará queda significativa nas temperaturas.

No Norte Pioneiro, o calor continuará predominando, com máximas próximas ou superiores aos 30°C em áreas do Norte do Paraná, mesmo diante da possibilidade de temporais.

Na quinta-feira (19), o aquecimento favorece pancadas isoladas, enquanto uma segunda frente fria oceânica deverá provocar novas tempestades na sexta-feira, especialmente na metade sul do Estado.

O último fim de semana já foi marcado por condições severas. No sábado (14), os sensores do Simepar registraram 10.829 raios nuvem-solo no Paraná. Em Santo Antônio da Platina, os ventos alcançaram 78,5 km/h, enquanto Londrina registrou rajadas de 68 km/h.

Diante da previsão de novas tempestades, o Simepar orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e os avisos da Defesa Civil. Para receber alertas gratuitos pelo celular, basta enviar o CEP da residência por SMS para o número 40199.