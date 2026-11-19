DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra será marcado por temperaturas elevadas, sensação de abafamento e risco de temporais em diferentes regiões do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os próximos dias devem intercalar períodos de sol e calor intenso com chuvas volumosas.

Nesta quinta-feira (19), um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece a formação de instabilidades no Estado. Durante a tarde e a noite, os temporais devem atingir diferentes regiões paranaenses, embora de forma irregular.

No Norte Pioneiro, assim como nas regiões Norte e Norte Novo, as temperaturas devem ultrapassar os 30°C. Nos Campos Gerais, na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, os termômetros também devem se aproximar dessa marca.

Na sexta-feira (20), feriado nacional, estão previstos os maiores acumulados de chuva, principalmente na metade Sul do Paraná, onde os volumes podem ultrapassar os 50 milímetros.

Já no sábado (21), o sol deve predominar antes da chegada das chuvas, favorecendo a sensação de tempo abafado. As pancadas acompanhadas de trovoadas devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, de forma localizada.

A situação volta a exigir atenção no domingo (22), quando o avanço de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil deve favorecer a formação de temporais mais intensos e abrangentes no território paranaense.

O Simepar monitora as condições meteorológicas 24 horas por dia e repassa informações de risco à Defesa Civil. Para receber alertas diretamente pelo celular, a população pode enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.

Com informações de AEN.