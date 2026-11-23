Após 56 anos de parceria, Chitãozinho & Xororó anunciam que vão se aposentar dos palcos. A decisão será detalhada em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo (22), em conversa com a apresentadora Poliana Abritta. A notícia marca um momento importante na história de uma das duplas mais conhecidas da música brasileira.

José Lima Sobrinho e Durval de Lima começaram a cantar ainda crianças, incentivados pelos pais, no interior do Paraná. Ao longo de mais de cinco décadas, passaram de apresentações em circos e programas de calouros a grandes turnês, parcerias internacionais e sucessos que atravessaram gerações. Relembre os principais capítulos dessa trajetória.

Como tudo começou

Nascidos em Astorga, no Paraná, os irmãos cresceram em uma família próxima da música. O pai, Mário, conhecido como Marinho, era cantor e compositor, e a mãe, Araci, também cantava. Observando os pais, os meninos aprenderam as primeiras canções e começaram a se apresentar em festas e eventos da região.

No início, usavam o nome Irmãos Lima. A mudança para Chitãozinho & Xororó veio por sugestão do radialista Geraldo Meirelles, inspirada na música homônima de Serrinha e Athos Campos, que faz referência a duas aves brasileiras. Em 1970, lançaram o primeiro disco, Galopeira, marco inicial da discografia da dupla.

Dos circos ao primeiro grande sucesso

A consolidação não aconteceu de imediato. Antes de conquistar o público nacional, os irmãos fizeram apresentações em circos, festas populares e programas de rádio e televisão. Em 1978, alcançaram o primeiro disco de ouro com "60 Dias Apaixonado". Dois anos depois, "Amante Amada" ampliou a repercussão do trabalho.

O grande salto veio em 1982, com "Fio de Cabelo", faixa do álbum "Somos apaixonados". O disco vendeu cerca de 1,5 milhão de cópias e a canção ajudou a abrir espaço para o sertanejo nas rádios FM das grandes cidades, até então mais associadas a outros gêneros musicais.

A dupla que ajudou a modernizar o sertanejo

Chitãozinho & Xororó também contribuíram para transformar a sonoridade e a imagem do gênero. Ao incorporar guitarras elétricas, banjos e arranjos mais próximos do pop, os irmãos ampliaram as possibilidades da música sertaneja, sem abandonar referências do repertório caipira.

O visual também marcou época. Cabelos mullet, botas, roupas ajustadas e referências ao country norte-americano ajudaram a construir a identidade dos artistas durante os anos 1980. A combinação de mudanças musicais e estéticas aproximou o gênero de novos públicos.

"Evidências" e outros sucessos que atravessaram gerações

Em 1990, a dupla lançou "Evidências", composição de José Augusto e Paulo Sérgio Valle que se tornou um dos maiores clássicos da música brasileira. A canção ganhou vida própria, passando a ser cantada em festas, karaokês e estádios, inclusive por pessoas de gerações que não acompanharam o início da carreira dos irmãos.

O repertório também inclui sucessos como "No Rancho Fundo", "Nuvem de Lágrimas", "Fogão de Lenha", "Sinônimos" e "60 Dias Apaixonado". São músicas que ajudaram a manter a dupla presente na memória afetiva do público ao longo das décadas.

Parcerias que ultrapassaram o universo sertanejo

A trajetória dos irmãos também foi marcada por encontros com artistas de diferentes estilos. Entre as colaborações estão gravações com o Bee Gees, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Djavan, Zé Ramalho, Fafá de Belém e Ivete Sangalo.

Em 1995, participaram do projeto televisivo Amigos, ao lado de Leandro & Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano. O especial se tornou um marco da presença do sertanejo na programação da TV Globo e aproximou ainda mais o gênero do grande público.

Uma carreira reconhecida dentro e fora do Brasil

Ao longo dos anos, Chitãozinho & Xororó acumularam discos de ouro, platina e diamante, além de sete prêmios Grammy Latino. A biografia oficial da dupla registra mais de 40 milhões de discos vendidos, 38 álbuns inéditos e apresentações em diferentes países.

Em 2026, os irmãos também revisitaram as próprias origens com o projeto Meninos de Roça, gravado em um haras em Jaguariúna, no interior de São Paulo. O trabalho reúne referências à infância no Paraná e à influência dos pais na escolha pela música.

O que se sabe sobre a despedida dos palcos

O anúncio da aposentadoria acontece após mais de meio século de apresentações conjuntas. A entrevista ao Fantástico deve trazer detalhes sobre a decisão e os próximos passos dos artistas. Até o momento, não há confirmação de que a saída dos palcos represente o encerramento de todas as atividades musicais dos irmãos.

A notícia também desperta a curiosidade sobre como será a despedida de uma dupla que ajudou a transformar o sertanejo em um dos gêneros de maior alcance no país.

Fonte original Portal O Globo.