DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, confirmou nesta segunda-feira (23) os nomes indicados pelo futuro secretário de Estado da Segurança Pública, Fabiano Bordignon, para comandar as instituições da área no próximo governo. As escolhas recaem sobre profissionais de carreira, com experiência operacional, administrativa e de gestão, que integram o quadro de confiança do alto comando da segurança pública paranaense.

Foram confirmados o coronel Rogério Gomes Pitz, para o Comando-Geral da Polícia Militar; o delegado Getúlio de Morais Vargas, para a Delegacia-Geral da Polícia Civil; o coronel Rafael Lorenzetto, para o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; e o coronel Sthéfano Roberto Janata, para a chefia da Casa Militar.

Moro conversou pessoalmente com cada um dos indicados antes de confirmar os nomes. O governador eleito avaliou a trajetória profissional, a experiência e a capacidade de liderança dos escolhidos, que assumirão funções estratégicas na estrutura de segurança do Estado a partir de janeiro de 2027.

“Estamos formando uma equipe técnica, experiente e comprometida com o Paraná. Os nomes indicados pelo Fabiano Bordignon têm uma trajetória sólida, conhecimento das instituições e a confiança necessária para liderar nossas forças de segurança. Queremos uma gestão que valorize os profissionais, fortaleça o trabalho de inteligência e entregue resultados concretos para a população”, afirma Moro.

Para o futuro secretário Fabiano Bordignon, a escolha dos comandantes representa a continuidade de um trabalho profissional, com foco em integração, planejamento e eficiência.

“São profissionais que conhecem profundamente suas instituições, têm experiência operacional e de gestão e construíram suas carreiras com seriedade. A segurança pública exige liderança, responsabilidade e cooperação entre as forças. Estamos reunindo nomes de confiança, preparados para fortalecer as corporações e avançar em uma política de segurança integrada, moderna e orientada por resultados”, declara Bordignon.

Segurança integrada, inteligência e valorização profissional

Durante a campanha, Moro defendeu uma política de segurança pública baseada na integração das forças, no uso de inteligência e tecnologia e no enfrentamento estruturado do crime organizado. Entre as propostas apresentadas estão a criação de forças-tarefa permanentes, o compartilhamento de informações entre as instituições e o fortalecimento de operações conjuntas contra facções, tráfico de drogas e organizações criminosas.

O plano também prevê o uso ampliado de câmeras, inteligência artificial e reconhecimento facial, além de centros integrados para reunir informações e apoiar o planejamento das ações policiais. A estratégia inclui atenção especial às fronteiras e à atuação coordenada entre as forças estaduais e federais.

Moro afirmou durante a campanha que pretende fazer do Paraná o estado mais seguro do Brasil. Para isso, defendeu investimentos em tecnologia, valorização dos profissionais, fortalecimento das estruturas policiais e uma atuação firme contra o crime organizado.

A confirmação dos novos comandantes integra a organização da equipe que assumirá a gestão estadual em janeiro de 2027. A expectativa é que os dirigentes atuem em alinhamento com as diretrizes do futuro governo e com a Secretaria da Segurança Pública.

Conheça os comandantes

Coronel Rogério Gomes Pitz — Comando-Geral da Polícia Militar

Natural de Francisco Beltrão, Rogério Gomes Pitz ingressou na Polícia Militar do Paraná em 1995 e soma 32 anos de serviços prestados à corporação. Atualmente, comanda o Comando de Policiamento Especializado, responsável por unidades como os batalhões Rodoviário, Ambiental, de Patrulha Escolar, de Trânsito e de Cavalaria, além do Centro de Operações Policiais.

Ao longo da carreira, exerceu funções de comando e inteligência em Curitiba, Ponta Grossa, Pato Branco e Francisco Beltrão. Foi comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar e atuou no Grupo Águia, serviço de inteligência da PMPR, com operações no Paraná e em outros estados.

É bacharel em Direito e possui especializações em Direito Penal, Administração Pública com ênfase em Segurança Pública, Direito Penal Militar, políticas públicas e enfrentamento à violência doméstica. Concluiu o Curso Superior de Polícia em 2022, como segundo colocado. Sua trajetória também é marcada pela atuação em policiamento comunitário e pela valorização do efetivo.

Delegado Getúlio de Morais Vargas — Delegacia-Geral da Polícia Civil

Natural de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, Getúlio de Morais Vargas tem 26 anos de serviços prestados à Polícia Civil do Paraná. Ingressou na instituição em 2000, como escrivão, e assumiu o cargo de delegado em 2004, após aprovação em novo concurso público.

Foi titular de delegacias em Carlópolis, Castro e Andirá, além de exercer funções de direção em Jacarezinho, Foz do Iguaçu e Pato Branco. Na estrutura central da Polícia Civil, chefiou o Núcleo Auxiliar de Controle Interno e, desde 2022, dirige a Divisão de Infraestrutura, responsável por áreas como frota, patrimônio, contratos e logística.

Coordenou três edições da Operação Verão da PCPR e foi eleito pelos integrantes da carreira para representar os delegados no Conselho Superior de Polícia. É bacharel em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, atual UENP, pós-graduado em Gestão e Cenários Contemporâneos da Segurança Pública e professor da Escola Superior de Polícia Civil.

Coronel Rafael Lorenzetto — Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar

Rafael Lorenzetto é natural de Curitiba. Ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná em 1996 e foi declarado aspirante a oficial em 1998, com a segunda colocação de sua turma. Com mais de 30 anos de carreira, exerceu funções operacionais e de comando em unidades de Curitiba, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e do Litoral paranaense.

Participou de dez Operações Verão, integrou a Força Nacional de Segurança Pública, em Brasília, e a força-tarefa do CBMPR durante a Operação Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Sua experiência operacional inclui prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento, mergulho de segurança pública, atendimento pré-hospitalar e ações de defesa civil.

Na estrutura institucional, foi chefe das 4ª e 5ª Seções do Estado-Maior, subdiretor de Apoio Logístico e Finanças, subcomandante do 6º Batalhão, em São José dos Pinhais, e comandante do 2º Batalhão, em Ponta Grossa. Atualmente, comanda o 5º Comando Regional, responsável por 60 municípios.

Graduado em Educação Física pela UEPG, possui especializações, inclusive em Administração Pública, e curso de altos estudos estratégicos em segurança e defesa civil. Participou de cinco edições da FDIC, nos Estados Unidos, de missões técnicas na Finlândia e de eventos internacionais na Alemanha. Tem como característica a proximidade com a tropa e a valorização do relacionamento humano

Coronel Sthéfano Roberto Janata — Chefia da Casa Militar

Sthéfano Roberto Janata é natural de Salvador, na Bahia, ingressou na Polícia Militar do Paraná em 1995 e possui mais de 34 anos de tempo de serviço. Atualmente, é diretor de Tecnologia e Inovação da PMPR.

É bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e possui pós-graduações em Metodologia do Ensino Superior, Gestão Pública e Inteligência Policial e Penitenciária. Na corporação, concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Curso Superior de Polícia, além de capacitações em segurança de autoridades, proteção de dignitários, policiamento montado e instrução de armamento.

Exerceu funções de planejamento nos 12º e 13º Batalhões, foi subcomandante do 12º BPM e assessor militar do Tribunal de Justiça do Paraná. Também atuou como instrutor de Segurança de Autoridades na Academia Policial Militar do Guatupê, entre 2016 e 2025.

Entre 2021 e 2026, coordenou a Câmara Técnica da Patrulha Maria da Penha e, de 2025 a 2026, a Câmara Técnica de Armamento, Tiro, Sobrevivência Policial e Uso da Força da PMPR.