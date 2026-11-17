DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A rodovia PR-092 está completamente interditada na tarde desta terça-feira (17), no trecho entre Wenceslau Braz e Arapoti, no Norte Pioneiro do Paraná. O bloqueio foi realizado para a retirada de uma carreta que tombou às margens da rodovia durante o último fim de semana.

A interdição afeta os dois sentidos da estrada e já provoca um grande congestionamento. Conforme as informações recebidas pela Folha Extra, as filas de veículos ultrapassam quatro quilômetros de extensão, com possibilidade de aumentar enquanto os trabalhos de remoção estiverem em andamento.

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração do trecho, informou que a previsão é de que a interdição dure aproximadamente mais 20 minutos, desde que o procedimento de retirada do veículo ocorra conforme o planejado.

Entretanto, o tempo de bloqueio poderá ser ampliado caso a operação deixe resíduos ou sujeira sobre a pista, exigindo serviços adicionais de limpeza antes da liberação do tráfego.

A situação exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região, especialmente diante da formação de longas filas e da possibilidade de retenções em pontos próximos ao local da operação.

A recomendação é reduzir a velocidade ao se aproximar do congestionamento, manter distância segura dos demais veículos e respeitar a sinalização e as orientações das equipes responsáveis pelo atendimento.

Até o momento desta atualização, não havia confirmação da liberação da rodovia. A expectativa é de que o tráfego seja restabelecido assim que a carreta for removida e as condições de segurança da pista forem verificadas.