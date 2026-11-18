Entre os serviços oferecidos estão encaminhamentos para tratamento de dependência química, atendimento social e outros auxílios. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, realizou nesta quarta-feira (18) uma ação de acolhimento e orientação na Praça da Matriz. A iniciativa, coordenada pela Assistência Social do município, reuniu profissionais de diferentes setores para oferecer atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, com foco no acesso a tratamentos, apoio familiar e serviços públicos.

Segundo William Vidal, secretário da Assistência Social, a mobilização foi organizada para concentrar em um único local serviços que já são oferecidos pelo município, facilitando o acesso da população aos atendimentos.

“A gente trouxe todos esses serviços para um mesmo lugar, com o objetivo de abordar as pessoas e oferecer o atendimento que elas precisam. Muitas vezes, esses serviços já existem, mas algumas pessoas não têm acesso ou desconhecem”, explicou.

A ação contou com a participação de equipes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), profissionais da saúde e representantes de comunidades terapêuticas parceiras.

Entre os serviços oferecidos estão encaminhamentos para tratamento de dependência química, atendimento social, auxílio para restabelecer vínculos familiares e disponibilização de passagens para pessoas que desejam retornar às cidades de origem ou buscar apoio de familiares.

Município já realizou mais de 50 encaminhamentos para internação

William destacou que o trabalho de assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade é contínuo, embora muitos atendimentos não sejam divulgados para preservar a identidade dos assistidos.

Segundo ele, no ano passado foram realizados mais de 50 encaminhamentos para internação. Em 2026, o município já contabiliza cerca de 30, além da disponibilização de mais de 400 passagens.

Outra medida anunciada foi a instalação de placas de orientação sobre a legislação municipal que regulamenta o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. A partir desta quinta-feira (19), um fiscal deverá percorrer praças e outros locais públicos para orientar a população.

Polícia Militar reforça importância da participação da comunidade

O capitão Lucio, da Polícia Militar, também acompanhou a mobilização e destacou que o enfrentamento dos problemas relacionados à dependência química e à vulnerabilidade social exige a participação conjunta de diferentes setores.

Segundo o oficial, nem todas as pessoas em situação de rua possuem envolvimento com atividades criminosas, sendo necessário compreender que muitos casos envolvem questões sociais e de saúde pública.

“Existem pessoas que não têm envolvimento com o crime, mas são dependentes e precisam de tratamento. É um problema social e de saúde pública, que precisa envolver vários órgãos”, afirmou.

O capitão também ressaltou a importância da colaboração da comunidade, incentivando formas de ajuda que contribuam para a recuperação e reinserção social dessas pessoas.

A proposta da Prefeitura é dar continuidade às mobilizações de maneira periódica, reunindo os serviços de assistência social e saúde para ampliar os atendimentos e fortalecer o trabalho de prevenção no município.