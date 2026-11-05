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Prefeito Gerson Nunes entrega nova viatura para Guarda Municipal de Sengés

Corporação se aproxima de dois anos de funcionamento com mais de 2,5 mil ocorrências atendidas e participação em mais de 100 prisões em flagrante no município

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/11/2026 às 15h25 Atualizada em 05/11/2026 às 15h58
Prefeito Gerson Nunes entrega nova viatura para Guarda Municipal de Sengés
Entrega aconteceu no final do mês de outubro. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A Guarda Civil Municipal de Sengés, nos Campos Gerais, recebeu no final de outubro uma nova viatura para reforçar o patrulhamento e o atendimento de ocorrências no município. A entrega foi realizada pelo prefeito Gerson Nunes e integra os investimentos da administração municipal na estrutura da corporação, que completa dois anos de funcionamento em 8 de novembro.

O veículo é um Volkswagen T-Cross Sense, ano 2026 e modelo 2027, adquirido por R$ 209.990. A solenidade reuniu o vice-prefeito Motta, o juiz de Direito Marcelo Quentin, vereadores, secretários municipais, integrantes da Guarda e demais convidados.

Durante a cerimônia, Gerson agradeceu aos agentes pelo trabalho desenvolvido desde a implantação da instituição. Segundo o prefeito, a Guarda se tornou um “braço amigo da população”, contribuindo para a segurança e para o atendimento das demandas cotidianas dos moradores.

O chefe do Executivo também destacou os planos para ampliar a estrutura física da corporação. Uma nova base está em construção na região central da cidade e deverá oferecer melhores condições para as atividades administrativas e operacionais. A data de conclusão da obra não foi informada.

O procurador Evando Souza prestou homenagem aos guardas e destacou os resultados alcançados em menos de dois anos. “Fico emocionado em ver que, em menos de dois anos de funcionamento, já produz tantos frutos”, afirmou.

O corregedor Bernardo Martins agradeceu ao prefeito e ao vice pelos investimentos na instituição. Ao comentar a proximidade do aniversário da Guarda Municipal, reconheceu que a corporação ainda passa por um processo de consolidação. “Estamos engatinhando ainda”, declarou.

Os números apresentados pelo comandante Vinicius Cleto mostram a dimensão do trabalho realizado desde o início das atividades. Segundo ele, a Guarda já atendeu mais de 2.500 ocorrências e participou efetivamente de mais de 100 prisões em flagrante no município.

A nova viatura deverá contribuir para os deslocamentos das equipes e ampliar as condições de resposta às solicitações da população. A entrega também marca uma etapa de fortalecimento da Guarda Municipal, que se aproxima do segundo aniversário com resultados operacionais apresentados à comunidade.

Com a aquisição do veículo e a construção da futura sede, a administração municipal pretende dar continuidade à estruturação do serviço. O objetivo declarado é oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e fortalecer a atuação da Guarda na segurança pública de Sengés.

Foto: Divulgação/Polícia Militar
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