DER contrata obra de R$ 46,7 milhões para asfaltar PR-151 entre Sengés e São José da Boa Vista

O investimento será de R$ 46,7 milhões e contempla uma série de melhorias para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego. Foto: DER

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Uma importante ligação entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro do Paraná está mais próxima de receber pavimentação asfáltica. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) formalizou nesta semana o contrato para asfaltar sete quilômetros da PR-151, entre os municípios de Sengés e São José da Boa Vista. O investimento será de R$ 46,7 milhões e contempla uma série de melhorias para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego aos motoristas que utilizam a rodovia.

A contratação representa uma nova etapa para a melhoria da infraestrutura rodoviária regional, especialmente em um trecho que atualmente possui revestimento natural e será substituído por pavimentação asfáltica.

Conforme o DER/PR, após a emissão da ordem de serviço, os primeiros seis meses serão destinados à elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia. Com a aprovação dos documentos, terão início os trabalhos de pavimentação, previstos para serem concluídos em 12 meses. Dessa forma, o prazo total estimado é de 18 meses, considerando as etapas de planejamento e execução.

O trecho contemplado começa nas proximidades do perímetro urbano de Sengés, dando continuidade a uma parte da rodovia que já foi pavimentada pela prefeitura, por meio de convênio com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL).

As obras serão realizadas entre os quilômetros 173+538 e 166+538 da PR-151. O projeto prevê a implantação de pavimento de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ), com estrutura de base e sub-base preparada para oferecer melhores condições de circulação.

A nova pista contará com duas faixas de tráfego de 3,5 metros de largura cada, além de acostamentos de dois metros em ambos os lados, proporcionando mais espaço para os veículos e maior segurança em situações de emergência.

Pontes serão substituídas e acessos terão melhorias

Além da pavimentação, o investimento contempla a substituição de duas antigas pontes por galerias celulares de concreto, estruturas consideradas mais adequadas às características da nova rodovia.

Também estão previstas a implantação de sistemas de drenagem para o escoamento das águas da chuva, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária e plantio de grama nas áreas laterais da pista.

Outro ponto importante será a readequação dos acessos às propriedades localizadas às margens da rodovia e às estradas rurais. O projeto inclui faixas de transição, aceleração e desaceleração, buscando oferecer condições mais seguras para a entrada e saída de veículos.

Com investimento exato de R$ 46.704.504,97, a obra deverá contribuir para melhorar a ligação entre Sengés e São José da Boa Vista, beneficiando moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam o trecho para deslocamentos entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro.