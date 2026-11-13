Publicidade

DER contrata obra de R$ 46,7 milhões para asfaltar PR-151 entre Sengés e São José da Boa Vista

Pavimentação contempla sete quilômetros da rodovia, com novos acostamentos, melhorias na segurança e substituição de duas pontes; prazo total previsto é de 18 meses após ordem de serviço

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
13/11/2026 às 10h04
DER contrata obra de R$ 46,7 milhões para asfaltar PR-151 entre Sengés e São José da Boa Vista
O investimento será de R$ 46,7 milhões e contempla uma série de melhorias para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego. Foto: DER

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Uma importante ligação entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro do Paraná está mais próxima de receber pavimentação asfáltica. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) formalizou nesta semana o contrato para asfaltar sete quilômetros da PR-151, entre os municípios de Sengés e São José da Boa Vista. O investimento será de R$ 46,7 milhões e contempla uma série de melhorias para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego aos motoristas que utilizam a rodovia.

A contratação representa uma nova etapa para a melhoria da infraestrutura rodoviária regional, especialmente em um trecho que atualmente possui revestimento natural e será substituído por pavimentação asfáltica.

Conforme o DER/PR, após a emissão da ordem de serviço, os primeiros seis meses serão destinados à elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia. Com a aprovação dos documentos, terão início os trabalhos de pavimentação, previstos para serem concluídos em 12 meses. Dessa forma, o prazo total estimado é de 18 meses, considerando as etapas de planejamento e execução.

O trecho contemplado começa nas proximidades do perímetro urbano de Sengés, dando continuidade a uma parte da rodovia que já foi pavimentada pela prefeitura, por meio de convênio com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL).

As obras serão realizadas entre os quilômetros 173+538 e 166+538 da PR-151. O projeto prevê a implantação de pavimento de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ), com estrutura de base e sub-base preparada para oferecer melhores condições de circulação.

A nova pista contará com duas faixas de tráfego de 3,5 metros de largura cada, além de acostamentos de dois metros em ambos os lados, proporcionando mais espaço para os veículos e maior segurança em situações de emergência.

Pontes serão substituídas e acessos terão melhorias

Além da pavimentação, o investimento contempla a substituição de duas antigas pontes por galerias celulares de concreto, estruturas consideradas mais adequadas às características da nova rodovia.

Também estão previstas a implantação de sistemas de drenagem para o escoamento das águas da chuva, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária e plantio de grama nas áreas laterais da pista.

Outro ponto importante será a readequação dos acessos às propriedades localizadas às margens da rodovia e às estradas rurais. O projeto inclui faixas de transição, aceleração e desaceleração, buscando oferecer condições mais seguras para a entrada e saída de veículos.

Com investimento exato de R$ 46.704.504,97, a obra deverá contribuir para melhorar a ligação entre Sengés e São José da Boa Vista, beneficiando moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam o trecho para deslocamentos entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro.

Entrega aconteceu no final do mês de outubro. Foto: Divulgação
SEGURANÇA PÚBLICA Há 1 semana

Prefeito Gerson Nunes entrega nova viatura para Guarda Municipal de Sengés

Corporação se aproxima de dois anos de funcionamento com mais de 2,5 mil ocorrências atendidas e participação em mais de 100 prisões em flagrante no município

 Foto: Divulgação/Polícia Militar
EXCLUSIVO Há 1 semana

Delegado revela detalhes sobre latrocínio em Sengés: “Planejaram e queriam ficar com os dois carros”

Em entrevista exclusiva à Folha Extra, delegado Isaías Fernandes detalhou como as mulheres atraíram os homens com uma falsa negociação de veículo, mudaram os planos após a chegada do proprietário da loja e tentaram levar dois carros

 Foto: Reprodução/DCMais
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 1 semana

Caminhoneiro fica ferido após acidente em Sengés

Motorista de 45 anos seguia na PR-151 no sentido Jaguariaíva–Sengés quando sofreu o acidente; vítima foi encaminhada ao hospital

 Foto: Reprodução/Redes Sociais.
INVESTIGAÇÃO Há 1 semana

Vendedores de Carlópolis mortos em emboscada em Sengés são identificados

Crime envolvendo a compra de uma caminhonete aconteceu na zona rural e duas mulheres foram presas suspeitas de cometer um latrocínio

 O pavimento apresenta marcas de pneus que se estendem por vários metros, evidenciando os danos à estrutura recém-construída. Foto: Reprodução/Prefeitura de Sengés
PREJUÍZOS Há 2 semanas

Motoristas ignoram bloqueio e causam prejuízos em obra de Sengés

Prefeitura divulgou nota nesta terça-feira (27) após veículos trafegarem por trechos ainda interditados da Estrada do Erva Doce; administração alerta para multas e responsabilização pelos danos

Sengés - PR
Sengés - PR
Notícias de Sengés - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
EFEITO TARIFAÇO Há 2 horas

BrasPine demite cerca de 180 funcionários em Jaguariaíva e Telêmaco Borba devido às tarifas dos EUA
PAVIMENTAÇÃO Há 2 horas

DER contrata obra de R$ 46,7 milhões para asfaltar PR-151 entre Sengés e São José da Boa Vista
INVESTIGAÇÃO Há 3 horas

Um dia após completar 15 anos, adolescente é morto a tiros no Norte Pioneiro
SUSTO Há 3 horas

Jacaré de quase dois metros surpreende família e é capturado em Siqueira Campos
ED 3543 - 13-11-2026 Há 18 horas

ED 3543 - 13-11-2026

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados