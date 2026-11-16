INDIE EDITORA devolve o Estatuto para a ACECAR

Por Flávio Mello

Secretário Municipal de Cultura

@flaviomelloescritor

Há histórias que não estão nos livros, fotografias esquecidas nas gavetas e lembranças que, se não forem registradas a tempo, desaparecem para sempre. Preservar a memória é também um compromisso com o futuro.

Existem trabalhos culturais que vão muito além de eventos, apresentações, festivais ou daquilo que estamos acostumados a chamar de produção artística. São iniciativas silenciosas, que exigem pesquisa, sensibilidade e, acima de tudo, a compreensão de que a memória de um povo não pode depender apenas da boa vontade do tempo.

É sobre isso que quero falar nesta semana: o Projeto FURUSATO, uma iniciativa de preservação da memória histórica, cultural e afetiva da comunidade japonesa de Carlópolis, que começa a transformar lembranças em documentos, histórias em registros e experiências de vida em patrimônio coletivo.

A palavra Furusato, de origem japonesa, remete à terra natal, ao lugar de origem, àquele sentimento de pertencimento que acompanha uma pessoa independentemente de onde esteja. E talvez não exista palavra mais apropriada para um projeto que pretende resgatar as raízes de famílias que ajudaram a construir parte da história de Carlópolis.

No dia 8 de novembro, a câmera finalmente começou a gravar. Foram realizadas as duas primeiras entrevistas do documentário, com Dona Shigueko Takagi e Dona Akemi Nakabayashi. Duas mulheres que carregam consigo fragmentos preciosos de uma história iniciada em 1974, quando 86 famílias se reuniram para fundar a Associação Cultural e Esportiva de Carlópolis, a ACECAR.

Elas são viúvas de dois daqueles fundadores: Sussumu Takagi e Ryo Nakabayashi, este último o primeiro secretário-geral da associação. E existe algo que merece nossa atenção: quando aqueles homens assinaram os documentos de fundação, provavelmente não imaginavam que, 52 anos depois, alguém estaria procurando suas histórias, reconstruindo seus caminhos e registrando o legado que deixaram.

A história não se constrói apenas com grandes acontecimentos, nomes conhecidos ou datas comemorativas. Também está nas cozinhas das casas, nas fotografias antigas, nas conversas entre familiares, nas tradições transmitidas de pais para filhos e nos pequenos gestos que atravessam gerações.

Por isso, merece destaque o trabalho desenvolvido pela Indie Editora, sob a coordenação de Eryck Diegho Salles e Silva, com a idealização de Dona Shiguechan e a ACECAR como proponente e guardiã do acervo.

Em poucos dias, o projeto realizou entrevistas, instalou banners com QR Code para o Inventário Participativo e promoveu um trabalho de grande relevância: a digitalização do Estatuto original da associação, datado de 1974. O documento foi transcrito, diagramado e organizado em formato A5 e PDF, além de receber uma tradução para o japonês, realizada com auxílio de inteligência artificial.

Pode parecer apenas um trabalho documental, mas não é. É devolver aos associados o conhecimento sobre a instituição que ajudaram a construir. É permitir que conheçam suas regras, seus direitos, seus deveres e as finalidades que deram origem à associação.

O FURUSATO também prevê a participação das famílias em entrevistas com oito perguntas, gravadas em vídeo e áudio. O material dará origem a episódios de documentário no YouTube e podcasts no Spotify. A participação é opcional e depende de autorização expressa, respeitando a vontade de cada família.

Outro instrumento importante é o Inventário Participativo, composto por 37 perguntas distribuídas em oito eixos, destinado às 71 famílias associadas à ACECAR, com prazo de participação até 31 de dezembro de 2026. Fotografias, documentos, objetos e relatos também poderão integrar esse processo de reconstrução da memória.

E aqui gostaria de ampliar um pouco essa reflexão.

Quantas histórias existem em nossas cidades esperando alguém que se disponha a ouvi-las? Quantos homens e mulheres passaram décadas trabalhando, construindo famílias, cultivando tradições e contribuindo para uma comunidade sem imaginar que suas experiências poderiam se transformar em patrimônio histórico?

Quantas fotografias estão guardadas em caixas? Quantos documentos repousam em gavetas? Quantas pessoas ainda estão entre nós e poderiam contar acontecimentos que jamais foram registrados?

A memória tem uma característica cruel: ela não espera. As pessoas envelhecem, partem, as lembranças se confundem e aquilo que parecia impossível esquecer acaba desaparecendo. Quando percebemos, já não temos mais quem perguntar.

Carlópolis tem uma história que merece ser conhecida em toda a sua dimensão. E a comunidade japonesa faz parte dela, com suas tradições e sua contribuição social, esportiva, cultural e econômica. Registrar esse legado é reconhecer a importância de quem veio antes e oferecer às novas gerações a oportunidade de compreender suas próprias raízes.

Como alguém que também trabalha com literatura, pesquisa e preservação cultural, não consigo olhar para uma iniciativa dessas sem pensar na responsabilidade que temos diante do passado. Um documento recuperado, uma entrevista gravada ou uma fotografia identificada podem parecer pequenas conquistas, mas, daqui a cinquenta ou cem anos, poderão representar a única possibilidade de alguém conhecer determinada história.

Talvez essa seja a maior contribuição do Projeto FURUSATO: compreender que a memória não pertence exclusivamente a quem viveu os acontecimentos. Ela também pertence a quem ainda vai nascer e precisará conhecer suas origens.

Os 86 fundadores da ACECAR deixaram um documento em 1974. Mais de meio século depois, outras mãos trabalham para que suas histórias e seu legado continuem vivos.

Afinal, um povo que conhece sua história sabe melhor quem é. E uma comunidade que preserva suas raízes não está olhando apenas para trás: está construindo o caminho para o futuro.

A memória não é apenas aquilo que ficou. É aquilo que decidimos não deixar desaparecer.

Flávio Mello é escritor, músico e gestor cultural paulistano, com obra marcada por lirismo urbano, crítica social e escuta sensível. Após um acidente na juventude, encontrou na literatura um caminho de reconstrução e expressão profunda. Estabelecido em Siqueira Campos (PR), transformou a cena cultural local por meio de projetos, festivais e políticas públicas, sendo amplamente reconhecido por seu impacto regional. Sua escrita transita entre o realismo brutal e a poesia do cotidiano, abordando temas como infância, fé, masculinidade e resistência. É membro de academias literárias e segue criando, também na música, com um projeto de doom metal filosófico.