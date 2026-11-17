Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (16), suspeito de invadir uma residência e furtar grelhas de churrasqueira na região do Jardim Ceres, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. Durante a abordagem policial, o indivíduo tentou fugir, resistiu à prisão e chegou a tentar morder a mão de um policial militar.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência começou quando a moradora estava dentro de casa e ouviu um barulho vindo do quintal. Ao sair para verificar a situação, ela encontrou um indivíduo que vestia moletom preto e boné bordô. Ao perceber que havia sido identificado, o homem fugiu levando grelhas de churrasqueira que pertenciam à residência.

A vítima relatou aos policiais que o suspeito já teria sido visto em situações semelhantes no bairro, indicando que episódios envolvendo a presença do indivíduo seriam recorrentes na região.

Com as características repassadas pela moradora, a equipe da Polícia Militar iniciou patrulhamento pelas imediações para tentar localizar o autor do furto. Durante as buscas, os policiais encontraram um homem com as características informadas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito começou a correr, dando início a uma perseguição a pé. Os militares conseguiram alcançá-lo pouco depois, mas ele resistiu à abordagem e tentou escapar novamente.

Conforme o registro policial, durante a tentativa de contenção, o homem chegou a tentar morder a mão direita de um dos policiais militares, dificultando o trabalho da equipe.

Na sequência, foi realizada uma revista pessoal, durante a qual os policiais encontraram uma pequena porção de substância semelhante ao crack, com peso aproximado de 0,5 grama.

Após ser contido, o suspeito foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, levado à Delegacia da Polícia Civil de Arapoti, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como furto simples.