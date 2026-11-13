El Niño deve provocar chuvas acima da média no Paraná até março de 2027 e aumentar risco de temporais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná deve enfrentar mais cinco meses de chuvas acima da média, com possibilidade de temporais severos, vendavais, granizo e descargas elétricas em todas as regiões do Estado. O alerta faz parte de uma nova atualização divulgada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) nesta quinta-feira (12), que aponta o fortalecimento do fenômeno El Niño e a previsão de seus impactos até março de 2027. O cenário também exige atenção dos moradores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, regiões que vêm enfrentando episódios de chuvas intensas, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Segundo o Simepar, o El Niño está ativo desde junho e já atingiu a classificação de muito forte, a mais elevada na escala de intensidade do fenômeno. A temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial chegou a 2,5°C acima da média na região conhecida como Niño 3.4, utilizada como referência internacional para o monitoramento climático.

A tendência apontada por institutos meteorológicos internacionais é que o fenômeno continue ganhando intensidade até o início de 2027, quando deverá começar a perder força gradualmente. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a probabilidade de que o episódio se torne o mais intenso registrado desde 1950 está em 60%, abaixo dos 83% estimados em outubro.

Novembro e dezembro terão os maiores impactos

De acordo com o Simepar, os efeitos mais significativos do El Niño no Paraná devem ocorrer durante novembro e dezembro, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudoeste. A partir de dezembro, o Litoral também deverá registrar aumento expressivo no volume de chuvas.

O principal risco não está apenas na quantidade de precipitação acumulada ao longo dos meses, mas na possibilidade de grandes volumes de água caírem em intervalos curtos, favorecendo enxurradas, alagamentos e outros transtornos.

O fenômeno já está associado a condições favoráveis para eventos extremos neste mês. Somente nos primeiros sete dias de novembro, o Simepar identificou um tornado em Maringá e ocorrências de microexplosões atmosféricas em Curitiba, Piraquara, Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, Clevelândia e Tijucas do Sul.

Norte Pioneiro e Campos Gerais também serão afetados

Embora os maiores acumulados sejam esperados em outras partes do Paraná, o Simepar destaca que todas as regiões estarão sob influência do El Niño até março de 2027. Isso significa que municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais também poderão enfrentar períodos de chuvas acima da média e episódios de instabilidade.

O cenário merece atenção diante dos transtornos registrados recentemente na região. No último sábado (7), um forte temporal atingiu Wenceslau Braz e municípios vizinhos, provocando quedas de árvores, danos à infraestrutura e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Em municípios como Jaguariaíva, Sengés, Arapoti e Piraí do Sul, as consequências dos temporais também têm gerado preocupação, especialmente em áreas rurais e locais sujeitos a alagamentos.

Apesar da tendência de chuvas acima da média, o Simepar ressalta que isso não significa precipitação constante durante todos os dias. Os períodos de instabilidade dependem da atuação de frentes frias, sistemas de baixa pressão e outros mecanismos atmosféricos.

O que é o El Niño e por que ele preocupa?

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e pode modificar os padrões de temperatura e precipitação em diversas partes do planeta.

No Sul do Brasil, o fenômeno costuma favorecer volumes de chuva acima da média e aumentar as condições para tempestades severas, acompanhadas de ventos fortes, granizo e raios.

Entretanto, o Simepar explica que mesmo eventos classificados como muito fortes não provocam necessariamente os mesmos efeitos em todas as localidades. Por isso, a população deve acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente diante da possibilidade de chuvas concentradas em curtos períodos.

Defesa Civil orienta população a acompanhar alertas

Diante da previsão de continuidade das instabilidades, a Defesa Civil do Paraná mantém o monitoramento das condições meteorológicas em conjunto com o Simepar.

Os moradores podem receber gratuitamente avisos de eventos climáticos severos diretamente no celular. Para isso, basta enviar o CEP da localidade por mensagem SMS para o número 40199.

Também é possível receber notificações pelo WhatsApp, por meio do número (61) 2034-2611, realizando o cadastro conforme as orientações disponibilizadas pelo serviço.

O acompanhamento dos alertas é importante para permitir que a população adote medidas preventivas diante da aproximação de tempestades, especialmente em áreas com histórico de alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

Com informações de G1 Paraná.