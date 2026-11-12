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Apenas 20 cidades escapam dos alertas de tempestade no Paraná

Avisos do Inmet abrangem quase todo o Estado, incluindo o Norte Pioneiro e Campos Gerais, e indicam risco de chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e queda de granizo nesta quinta-feira (12)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
12/11/2026 às 09h44
Apenas 20 cidades escapam dos alertas de tempestade no Paraná
Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução/GMC Online

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná voltou a ficar em alerta para tempestades nesta quinta-feira (12). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 379 dos 399 municípios paranaenses estão incluídos em dois avisos amarelos que indicam possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo. Apenas 20 cidades ficaram fora das áreas de risco, enquanto municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais também estão entre os locais que exigem atenção da população.

De acordo com o Inmet, os temporais podem provocar acumulados de até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhados de ventos que podem atingir 60 km/h. Apesar de classificados como de perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do instituto, os avisos apontam possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, prejuízos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os alertas começaram a valer na quarta-feira (11). O primeiro permanece vigente até o meio-dia desta quinta-feira, enquanto o segundo segue até as 23h59.

A previsão indica que as instabilidades devem ganhar força ao longo do dia, principalmente pela combinação de calor, umidade e atuação de um cavado meteorológico. Conforme a Climatempo, as pancadas de chuva podem ocorrer de maneira irregular, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

No Norte do Paraná, as temperaturas máximas podem variar entre 27°C e 31°C. Já nas regiões Centro-Sul e Leste, os termômetros devem registrar entre 24°C e 28°C.

Apenas 20 cidades ficaram fora dos alertas

Entre os 399 municípios paranaenses, somente 20 não foram incluídos nos dois avisos meteorológicos. São eles:

  • Agudos do Sul
  • Araucária
  • Balsa Nova
  • Campo do Tenente
  • Contenda
  • Fazenda Rio Grande
  • Fernandes Pinheiro
  • Guamiranga
  • Guaratuba
  • Lapa
  • Mandirituba
  • Matinhos
  • Palmeira
  • Piên
  • Porto Amazonas
  • Quitandinha
  • Rio Negro
  • São João do Triunfo
  • São José dos Pinhais
  • Tijucas do Sul

Apesar de estarem fora dos alertas, essas cidades também podem registrar chuva, já que a ausência de avisos não significa garantia de tempo firme.

Quando a chuva deve parar?

A tendência é que as instabilidades percam força a partir de sexta-feira (13), com o afastamento do sistema meteorológico responsável pela formação das tempestades.

A previsão indica predomínio de tempo firme no interior do Paraná, incluindo áreas do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. Entretanto, ainda podem ocorrer pancadas isoladas, especialmente no Leste e no litoral do Estado.

Cuidados durante as tempestades

O Inmet orienta que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar a utilização de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante os temporais.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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