Apenas 20 cidades escapam dos alertas de tempestade no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná voltou a ficar em alerta para tempestades nesta quinta-feira (12). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 379 dos 399 municípios paranaenses estão incluídos em dois avisos amarelos que indicam possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo. Apenas 20 cidades ficaram fora das áreas de risco, enquanto municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais também estão entre os locais que exigem atenção da população.

De acordo com o Inmet, os temporais podem provocar acumulados de até 50 milímetros de chuva por dia, acompanhados de ventos que podem atingir 60 km/h. Apesar de classificados como de perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do instituto, os avisos apontam possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, prejuízos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os alertas começaram a valer na quarta-feira (11). O primeiro permanece vigente até o meio-dia desta quinta-feira, enquanto o segundo segue até as 23h59.

A previsão indica que as instabilidades devem ganhar força ao longo do dia, principalmente pela combinação de calor, umidade e atuação de um cavado meteorológico. Conforme a Climatempo, as pancadas de chuva podem ocorrer de maneira irregular, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

No Norte do Paraná, as temperaturas máximas podem variar entre 27°C e 31°C. Já nas regiões Centro-Sul e Leste, os termômetros devem registrar entre 24°C e 28°C.

Apenas 20 cidades ficaram fora dos alertas

Entre os 399 municípios paranaenses, somente 20 não foram incluídos nos dois avisos meteorológicos. São eles:

Agudos do Sul

Araucária

Balsa Nova

Campo do Tenente

Contenda

Fazenda Rio Grande

Fernandes Pinheiro

Guamiranga

Guaratuba

Lapa

Mandirituba

Matinhos

Palmeira

Piên

Porto Amazonas

Quitandinha

Rio Negro

São João do Triunfo

São José dos Pinhais

Tijucas do Sul

Apesar de estarem fora dos alertas, essas cidades também podem registrar chuva, já que a ausência de avisos não significa garantia de tempo firme.

Quando a chuva deve parar?

A tendência é que as instabilidades percam força a partir de sexta-feira (13), com o afastamento do sistema meteorológico responsável pela formação das tempestades.

A previsão indica predomínio de tempo firme no interior do Paraná, incluindo áreas do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. Entretanto, ainda podem ocorrer pancadas isoladas, especialmente no Leste e no litoral do Estado.

Cuidados durante as tempestades

O Inmet orienta que a população evite permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar a utilização de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante os temporais.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.