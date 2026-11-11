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CEO da Odonto Excellence vira réu acusado de mandar matar ex-diretor no Paraná

Justiça aceitou denúncia contra Oséias Gomes de Moraes, apontado como possível mandante e financiador de assassinato ocorrido em Ponta Grossa; defesa nega envolvimento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
11/11/2026 às 14h29
CEO da Odonto Excellence vira réu acusado de mandar matar ex-diretor no Paraná
Oséias Gomes (à esq.) e José Claiton Leal Machado (à dir.) — Foto: Divulgação e cedida pela família

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O empresário Oséias Gomes de Moraes, CEO da rede de clínicas odontológicas Odonto Excellence, tornou-se réu na Justiça acusado de envolvimento no assassinato de José Claiton Leal Machado, ex-diretor da empresa. O crime aconteceu em abril de 2022, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A decisão judicial foi divulgada nesta quarta-feira (11), mais de quatro anos após o homicídio.

A Justiça recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), que acusa o empresário de homicídio qualificado e o aponta como possível mandante e financiador do assassinato. Oséias responde ao processo em liberdade e nega qualquer participação no crime.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o homicídio teria sido motivado por disputas empresariais envolvendo a administração da Odonto Excellence. A suspeita é de que Oséias temia perder o controle da rede de franquias diante de divergências com a vítima. Outro possível motivo seria a intenção de José Claiton de abrir uma clínica concorrente.

O ex-diretor foi assassinado no dia 19 de abril de 2022, quando chegava à própria residência, acompanhado de uma das filhas. Ele estava dentro de um veículo quando foi surpreendido por criminosos armados, em uma emboscada.

Durante as investigações, concluídas em maio deste ano, a Polícia Civil analisou movimentações bancárias, dados telefônicos e depoimentos de testemunhas. Segundo os investigadores, foram identificadas transferências financeiras relacionadas a suspeitos de participação na organização do crime.

Polícia Civil do Paraná

O Ministério Público pede que o empresário seja julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, considerando motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusação também solicita indenização mínima de R$ 1 milhão aos familiares de José Claiton.

A defesa de Oséias, representada pelo escritório Dalledone & Advogados Associados, contesta as acusações e afirma que o empresário não participou do planejamento ou financiamento do assassinato. Os advogados sustentam que ele teria sido vítima de tentativas de extorsão.

O recebimento da denúncia não representa condenação. O processo seguirá as etapas judiciais previstas em lei, com direito à ampla defesa e à presunção de inocência.

Com informações de BNT Online.

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