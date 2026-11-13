Marte e Júpiter vão aparecer lado a lado no céu neste fim de semana e poderão ser vistos a olho nu

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Quem gosta de observar o céu terá uma oportunidade especial neste fim de semana. Dois dos planetas mais conhecidos do Sistema Solar, Marte e Júpiter, vão protagonizar uma aproximação aparente nas madrugadas de domingo (15) e segunda-feira (16). O fenômeno poderá ser observado a olho nu em diferentes regiões do Brasil e promete chamar a atenção pela proximidade visual entre os dois astros.

Segundo informações divulgadas pelo Diário dos Campos, a aproximação fará com que Marte e Júpiter apareçam separados por aproximadamente 1,2 grau no céu, distância visual pouco maior do que a largura de duas Luas Cheias posicionadas lado a lado. O fenômeno também foi destacado pela Agência Espacial Americana (NASA) entre os principais eventos astronômicos de novembro.

Apesar da impressão de que estarão praticamente juntos, os planetas continuarão separados por enormes distâncias no espaço. O encontro é resultado da perspectiva de observação a partir da Terra, fenômeno conhecido como conjunção planetária.

Durante a observação, Júpiter será o ponto mais brilhante, enquanto Marte poderá ser identificado por sua tonalidade avermelhada. A diferença de luminosidade entre os dois ajudará o público a reconhecer os planetas mesmo sem equipamentos especiais.

Como e quando observar os planetas

Para quem pretende acompanhar o fenômeno, a recomendação é procurar um local com pouca iluminação artificial e boa visibilidade do horizonte. No Brasil, os planetas poderão ser observados durante a madrugada, especialmente nas horas que antecedem o nascer do Sol.

De acordo com as orientações divulgadas, a observação poderá começar aproximadamente a partir da 1h, em locais com horizonte livre de obstáculos. Em áreas urbanas, o período entre 02h30 e 03h poderá facilitar a identificação dos planetas, que estarão mais elevados no céu.

A NASA orienta que os observadores procurem os dois astros na direção sudeste antes do amanhecer. A visibilidade, entretanto, dependerá das condições meteorológicas de cada região, especialmente da presença de nuvens.

O professor doutor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário, explica que a luminosidade de Júpiter poderá ajudar até mesmo quem não tem experiência em observações astronômicas.

"É uma ótima oportunidade para quem ainda tem dificuldade para localizar Marte: basta encontrar Júpiter, que estará muito brilhante, e procurar próximo dele o ponto avermelhado", explicou.

Fenômeno poderá ser visto sem telescópios

Uma das principais características desse encontro é que não será necessário utilizar telescópios ou outros equipamentos para acompanhar a aproximação. Em condições favoráveis, os dois planetas poderão ser identificados apenas com os olhos.

Para quem possui binóculos ou telescópios, a experiência poderá ser ainda mais interessante. Dependendo do campo de visão do equipamento, será possível observar os dois astros simultaneamente e até identificar algumas das principais luas de Júpiter.

O encontro planetário também oferece uma oportunidade para fotografias do céu, especialmente em locais afastados da iluminação urbana.

Embora seja um fenômeno previsto pela astronomia, a aproximação desperta curiosidade por permitir que dois planetas sejam vistos tão próximos no céu. A expectativa é que o espetáculo possa ser acompanhado durante as madrugadas de domingo e segunda-feira, desde que as condições do tempo colaborem.

Com informações de DCMais.