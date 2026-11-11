Ameaças de bombas em massa evacua mais de 300 escolas em 4 países na Europa

Uma onda de ameaças anônimas de bomba mobilizou forças de segurança e provocou pânico em centenas de instituições de ensino na Europa nesta quarta-feira (11/11). Os alertas enviados por e-mail atingiram simultaneamente redes escolares da Itália, da Escócia, da República da Irlanda e da Irlanda do Norte.

Enquanto autoridades britânicas e irlandesas classificaram as mensagens como trotes sem risco concreto, o cenário na Itália tomou proporções mais graves com a evacuação emergencial de pelo menos 300 colégios e mobilizou varreduras com cães farejadores e esquadrões de elite.

As investigações preliminares apontam que o ataque coordenado partiu de servidores localizados fora do Reino Unido. O conteúdo das mensagens traz semelhanças diretas com episódios recentes de falsos alertas que afetaram companhias aéreas e veículos de imprensa no continente.

Eles utilizam a assinatura em nome de um suposto indivíduo identificado como “Mikhail Andropov”. Além dos disparos em massa para as secretarias escolares, o texto enviado às instituições italianas trazia ameaças diretas à primeira-ministra do país, Giorgia Meloni.

Diante do caos instaurado, o governo italiano convocou uma reunião de emergência para alinhar os protocolos de segurança nacional. A principal hipótese trabalhada pela inteligência europeia é de que os disparos façam parte de uma tática de “guerra híbrida”, estratégia desenvolvida para causar desestabilização social, desinformação e pânico generalizado entre a população.

Até o momento, nenhum artefato explosivo foi localizado nas varreduras e as corporações policiais de todos os países envolvidos seguem rastreando a origem do tráfego digital.

Fonte original Portal Leo Dias.