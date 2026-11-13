Publicidade

Netflix manda esconder divulgação de documentário sobre Suzane von Richthofen após críticas

Mesmo com campanha discreta, produção chegou ao topo do ranking de filmes mais assistidos da plataforma no Brasil

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
13/11/2026 às 16h34
Netflix manda esconder divulgação de documentário sobre Suzane von Richthofen após críticas
Suzane Von Richthofen em documentário da Netflix (Crédito: Divulgação Netflix)

A Netflix teria orientado sua equipe de redes sociais a manter discreta a divulgação do documentário “O Tempo Não Apaga”, que traz relatos de Suzane von Richthofen sobre o crime que resultou na morte de seus pais. A decisão teria sido tomada após as críticas ao projeto.

Segundo informações da Folha de São Paulo, a plataforma ajustou seu algoritmo e recomendou que a equipe evitasse uma campanha ampla para o lançamento. O primeiro trailer foi divulgado apenas 48 horas antes da estreia, na segunda-feira (09/11), sem outras ações de divulgação nas redes sociais.

Apesar da campanha discreta, “O Tempo Não Apaga” chamou a atenção do público. Na quinta-feira (12/11), o documentário alcançou o primeiro lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix no Brasil nas últimas 24 horas, de acordo com o ranking da própria plataforma.

Ainda segundo a Folha, Suzane recebeu cerca de R$ 500 mil para participar do projeto. Outros familiares também foram pagos para autorizar o uso de suas imagens e conceder entrevistas.

Procurada pelo jornal, a Netflix afirmou que não possui um padrão específico para a divulgação de seus lançamentos.

Fonte original Portal Leo Dias.

Foto: Reprodução/DCMais
FENÔMENO Há 3 horas

Marte e Júpiter vão aparecer lado a lado no céu neste fim de semana e poderão ser vistos a olho nu

Fenômeno acontece nas madrugadas de domingo (15) e segunda-feira (16) e poderá ser observado em diversas regiões do Brasil, desde que o céu esteja sem nuvens

 Belo não arcou com despesas médicas da mãe e largou conta na mão de funcionário após ataque de pitbull em 2018 / Reprodução: Instagram
CONDENAÇÃO Há 3 horas

Belo é condenado a pagar R$ 113 mil a funcionário que resgatou sua mãe de ataque de cão

Cantor sofreu nova derrota judicial após não debitar débito hospitalar que funcionário arcou após mãe de Belo ser internada

 Escolas na Europa enfrentam ameaça (Imagem gerada por IA)
AMEAÇAS Há 2 dias

Ameaças de bombas em massa evacua mais de 300 escolas em 4 países na Europa

Disparos de e-mails anônimos provocaram evacuações na Itália e mobilizaram forças de segurança no Reino Unido e Irlanda

 Vivi Motta (Crédito: Reprodução)
INVESTIGAÇÃO Há 2 dias

Polícia Civil abre investigação para esclarecer morte da influenciadora Vivi Motta

A criadora de conteúdo de 23 anos faleceu na última segunda-feira (9/11), no Rio de Janeiro

 Imagem Ilustrativa. Foto: IA - Folha Extra
FIM DO MUNDO? Há 4 dias

Semana do fim do mundo? Previsão diz que humanidade acabará nesta sexta-feira (13)

Estudo publicado há 66 anos marcou o dia 13 de novembro de 2026 como uma possível data para o fim da humanidade; entenda o que está por trás da previsão e o que diz a ciência atualmente

Publicidade
Últimas notícias
VIRADA DE CHAVE Há 2 horas

Influenciadora do Norte Pioneiro muda realidade da família e faz mais de R$ 2 milhões em vendas pelas redes socias

EL NIÑO 2026 Há 2 horas

El Niño deve provocar chuvas acima da média no Paraná até março de 2027 e aumentar risco de temporais
CAFÉ QUALIDADE Há 3 horas

Mais da metade dos finalistas do Concurso Café Qualidade Paraná são do Norte Pioneiro
FENÔMENO Há 3 horas

Marte e Júpiter vão aparecer lado a lado no céu neste fim de semana e poderão ser vistos a olho nu
INVESTIMENTOS Há 3 horas

Lar Cooperativa prevê investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão no Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Lanternas que carregam memórias
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados