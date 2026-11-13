Netflix manda esconder divulgação de documentário sobre Suzane von Richthofen após críticas

A Netflix teria orientado sua equipe de redes sociais a manter discreta a divulgação do documentário “O Tempo Não Apaga”, que traz relatos de Suzane von Richthofen sobre o crime que resultou na morte de seus pais. A decisão teria sido tomada após as críticas ao projeto.

Segundo informações da Folha de São Paulo, a plataforma ajustou seu algoritmo e recomendou que a equipe evitasse uma campanha ampla para o lançamento. O primeiro trailer foi divulgado apenas 48 horas antes da estreia, na segunda-feira (09/11), sem outras ações de divulgação nas redes sociais.

Apesar da campanha discreta, “O Tempo Não Apaga” chamou a atenção do público. Na quinta-feira (12/11), o documentário alcançou o primeiro lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix no Brasil nas últimas 24 horas, de acordo com o ranking da própria plataforma.

Ainda segundo a Folha, Suzane recebeu cerca de R$ 500 mil para participar do projeto. Outros familiares também foram pagos para autorizar o uso de suas imagens e conceder entrevistas.

Procurada pelo jornal, a Netflix afirmou que não possui um padrão específico para a divulgação de seus lançamentos.

Fonte original Portal Leo Dias.