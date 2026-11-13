Belo é condenado a pagar R$ 113 mil a funcionário que resgatou sua mãe de ataque de cão

Belo não arcou com despesas médicas da mãe e largou conta na mão de funcionário após ataque de pitbull em 2018 / Reprodução: Instagram

Belo sofreu novo revés judicial: o pagodeiro foi condenado pela Justiça a pagar a quantia de R$ 113 mil a um ex-funcionário responsável por socorrer a mãe do cantor um ataque pitbull em 2018. O funcionário foi o responsável por levar a mãe do cantor a um hospital após o cão atacá-la, mas acabou sendo obrigado a arcar com despesas médicas após Belo não se responsabilizar com os valores.

Segundo matéria publicada pelo site Metrópoles, Edson Pacheco, funcionário que processou o cantor, teria sido orientado pela a equipe de Belo a levar Terezinha Pires, mãe do cantor, ao hospital após o ataque sofrido pelo cão Thor, que pertencia ao pagodeiro.

Ao chegar no hospital, uma vez que estava desacompanhado de Belo ou qualquer familiar, Pacheco foi obrigado a assinar a documentação exigida pelo hospital, assumindo a responsabilidade financeira, na expectativa que Belo assumisse os valores. No entanto, dias após a internação, após Terezinha deixar o hospital, foi obrigado a arcar com as despesas médicas da mãe do patrão.

As despesas ficaram no valor de R$ 14 mil, à época. Edson Pacheco também solicitou o pagamento de uma indenização de R$ 15 mil quando entrou com o processo. Com reajustes, o valor total da dívida ultrapassou o valor de R$ 113 mil.

Belo já possui derrota judicial no caso desde 2024 e a Justiça tenta, sem sucesso, bloquear bens do cantor para efetuar o pagamento. A princípio foi determinado a penhora de um veículo de R$ 80 mil que estaria no nome do cantor. No entanto, ao localizar o veículo, foi descoberto que o carro estava em nome de terceiros.

Agora, a Justiça notificou a Rede Globo para que informe dados de pagamento do mais recente contrato assinado pelo cantor com a emissora. Em entrevista recente ao “Mais Você”, Belo afirmou que assinou um novo vínculo com a Globo até 2030.

Belo também corre o risco de ser cobrado judicialmente pela ex-esposa, Gracyanne Barbosa, que tem arcado com dívidas trabalhistas do pagodeiro na Justiça. Em entrevista recente à Blogueirinha, a influenciadora afirmou que deu prazo até o próximo dia 21 de novembro para que Belo arque com os valores referentes à dívida.

Fonte original Portal Leo Dias.