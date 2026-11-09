Lanternas que carregam memórias

Por Flávio Mello

Secretário Municipal de Cultura

@flaviomelloescritor

Existem tradições que atravessam oceanos, gerações e o próprio tempo. Algumas chegam acompanhadas de histórias, outras de sabores, músicas e costumes. Mas existem aquelas que carregam algo ainda mais profundo: a memória de quem veio antes de nós. Foi com esse sentimento que estive em Carlópolis, no último dia 24 de outubro, para acompanhar o 45º Tooro Nagashi, uma das mais significativas manifestações da cultura japonesa no Norte Pioneiro.

A movimentação já anunciava que não seria uma tarde qualquer. Descendo pela Avenida Elson Soares, sob um sol intenso e um calor abafado, encontramos veículos e ônibus vindos de diferentes localidades. A proximidade da ACECAR estava tomada. A rua havia sido fechada para a circulação de veículos, permitindo o acesso exclusivo de pedestres. Estacionamos uma quadra distante e seguimos em direção à associação, onde a programação já recebia seus visitantes com um coffee break repleto de iguarias da gastronomia japonesa, bolos, chás, cafés e outras opções.

Ao entrar no espaço, uma imagem chamou minha atenção. Sobre a quadra de vôlei e futsal, dezenas de cadeiras estavam cuidadosamente organizadas. Próximo ao muro, uma verdadeira parede de lanternas, os Tooros, aguardava o momento de cumprir seu papel naquela celebração. À frente, um monge budista e seus dois assistentes preparavam o ambiente para a cerimônia religiosa.

O que aconteceu em seguida foi uma experiência de contemplação. Diante de uma plateia formada por integrantes da comunidade japonesa, descendentes, familiares e visitantes, o monge iniciou os cânticos, acompanhados pelo toque dos sinos. Durante aproximadamente uma hora e meia, conduziu as orações e homenagens aos falecidos, cujos nomes estavam registrados em uma lista. Aos poucos, o ambiente parecia se transformar. O silêncio, os gestos e a musicalidade dos cânticos davam àquela reunião uma dimensão que ultrapassava a simples solenidade.

O Tooro Nagashi é uma tradição japonesa de origem budista que homenageia os antepassados por meio de lanternas que flutuam sobre as águas. Cada uma delas representa uma lembrança, uma despedida, uma oração e, sobretudo, a permanência dos vínculos afetivos com aqueles que já partiram.

A cerimônia contou com a presença da diretoria administrativa e executiva da ACECAR, associados, familiares e convidados, além da ilustre participação do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Matsushiro Toshinori, que realizou o discurso de abertura e acompanhou toda a programação.

Às 18 horas, foi servido o tradicional jantar japonês aos participantes que adquiriram suas pulseiras. Shirogohan, oniguiris, saladas, embutidos, legumes e outras delícias compunham o cardápio, encerrado com melancia. Havia ainda um bazar com produtos japoneses, ampliando o contato dos visitantes com os costumes e a cultura daquela comunidade.

Mais de 660 Tooros foram confeccionados para a edição deste ano. Entretanto, a natureza resolveu mudar os planos. Uma forte chuva, acompanhada de tempestade, obrigou os presentes a procurarem abrigo no salão. Por segurança, a soltura das lanternas precisou ser adiada para a segunda-feira, 26 de outubro.

Mas há algo de muito bonito nessa tradição que merece nossa atenção. Em um mundo que parece correr cada vez mais depressa, encontrar uma comunidade que dedica tempo para reverenciar seus antepassados é também uma oportunidade de refletir sobre nossas próprias raízes. Afinal, não somos feitos apenas de presente e futuro. Somos também as histórias daqueles que vieram antes, os ensinamentos recebidos, os nomes que guardamos e as lembranças que insistimos em não deixar desaparecer.

O 45º Tooro Nagashi de Carlópolis não foi apenas uma celebração religiosa ou um encontro da comunidade japonesa. Foi uma demonstração de pertencimento, resistência cultural e respeito à ancestralidade. Uma tradição preservada com dedicação pela ACECAR e compartilhada com todos aqueles que reconhecem na diversidade cultural uma das maiores riquezas de nossa sociedade.

Saí de lá com a certeza de que algumas luzes não precisam permanecer acesas para sempre. Basta que tenham iluminado a memória de alguém. E talvez seja justamente esse o sentido mais bonito de uma lanterna que flutua sobre as águas: mesmo quando a luz se distancia, aquilo que ela representa continua conosco.

Flávio Mello é escritor, músico e gestor cultural paulistano, com obra marcada por lirismo urbano, crítica social e escuta sensível. Após um acidente na juventude, encontrou na literatura um caminho de reconstrução e expressão profunda. Estabelecido em Siqueira Campos (PR), transformou a cena cultural local por meio de projetos, festivais e políticas públicas, sendo amplamente reconhecido por seu impacto regional. Sua escrita transita entre o realismo brutal e a poesia do cotidiano, abordando temas como infância, fé, masculinidade e resistência. É membro de academias literárias e segue criando, também na música, com um projeto de doom metal filosófico.