Mais da metade dos finalistas do Concurso Café Qualidade Paraná são do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Mais da metade dos cafés finalistas da 24ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná vem do Norte Pioneiro. Dos 113 lotes classificados para a etapa decisiva, 59 são produzidos em municípios da região, o equivalente a aproximadamente 52% dos concorrentes. Os vencedores serão anunciados nos dias 17 e 18 de novembro, durante a programação realizada no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba.

Tomazina lidera a participação regional, com 12 lotes finalistas, e figura entre os municípios com maior presença na disputa. Na sequência aparecem São Jerônimo da Serra, com nove classificados, Carlópolis e Congonhinhas, com seis cada, e Pinhalão, com cinco.

Curiúva e Ibaiti têm quatro lotes cada. Siqueira Campos e Jaboti somam três representantes por município, enquanto Jacarezinho e Joaquim Távora têm dois cada. Japira, Ribeirão Claro e Santa Mariana completam a relação, com um lote cada. Por diretriz do programa, os nomes dos cafeicultores finalistas não são divulgados.

Ao todo, o concurso reuniu inscrições de produtores de 28 municípios paranaenses, distribuídos pelas regiões Norte, Norte Pioneiro, Noroeste, Vale do Ivaí e Oeste. Serão premiados os dez melhores cafés especiais, sendo cinco na categoria Natural e cinco na categoria Cereja Descascado.

Para o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, a iniciativa valoriza o trabalho dos produtores e amplia a visibilidade dos cafés paranaenses, criando oportunidades de acesso a novos mercados.

A programação do dia 17 inclui palestras técnicas e a segunda Rodada de Negócios, que aproxima produtores de cafeterias, torrefações e compradores interessados em cafés especiais. Na atividade, os participantes poderão apresentar seus lotes, realizar degustações e negociar diretamente preços, volumes e condições de entrega.

No dia 18, estão previstas visitas técnicas a cafeterias e torrefações de Curitiba. O concurso é organizado pela Câmara Setorial do Café do Paraná, com participação do Sistema FAEP, do IDR-Paraná e da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). A forte participação regional neste ano evidencia o espaço conquistado pela cafeicultura do Norte Pioneiro na competição estadual, que reúne amostras avaliadas por critérios de qualidade sensorial e características dos grãos.