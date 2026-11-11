Polícia Civil abre investigação para esclarecer morte da influenciadora Vivi Motta

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da morte da influenciadora digital Victória Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, que faleceu na última segunda-feira (9/11), aos 23 anos. O caso foi registrado inicialmente na 14ª DP (Leblon) e encaminhado à 15ª DP (Gávea), delegacia que assumiu a condução das diligências.

Segundo informações do jornal O Globo, até o momento, as causas oficiais do falecimento não foram divulgadas pelas autoridades nem pelos familiares de Vivi. Filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário maltês Mark Zammit, a jovem conciliava a faculdade de Direito com a criação de conteúdo voltada para moda, estilo de vida e beleza, acumulando mais de 31 mil seguidores no TikTok.

Em conversas recentes sobre seu trabalho nas redes sociais, Vivi destacava que a formação acadêmica a ajudava a desenvolver um olhar analítico e atento aos detalhes, elemento que aplicava em suas produções criativas. A notícia do falecimento precoce também gerou forte comoção entre internautas e personalidades da alta sociedade carioca.

Nomes como a socialite Narcisa Tamborindeguy e a apresentadora Márcia Goldschmidt deixaram mensagens de pesar e apoio à família. As últimas homenagens e a cerimônia de despedida da influenciadora foram agendadas para esta quarta-feira (11/11), no Rio de Janeiro.

Fonte original Portal Leo Dias.