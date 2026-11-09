Semana do fim do mundo? Previsão diz que humanidade acabará nesta sexta-feira (13)

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Sextas-feiras 13 já são conhecidas por carregar uma boa dose de superstição, histórias assustadoras e crenças populares sobre azar. Mas a próxima, marcada para o dia 13 de novembro, chega acompanhada de algo ainda mais sombrio: uma antiga previsão científica que aponta justamente esta data como o possível fim da humanidade. E o mais curioso é que o cálculo não surgiu de uma profecia religiosa ou de alguma teoria conspiratória, mas de um estudo publicado há 66 anos em uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo.

A previsão foi apresentada em 1960 pelo físico austríaco Heinz von Foerster, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ao lado dos pesquisadores Patricia Mora e Lawrence Amiot, ele publicou na revista Science um artigo que trazia no próprio título uma data assustadoramente específica: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, o chamado Dia do Juízo Final.

Mas antes que alguém comece a fazer planos para aproveitar os últimos dias na Terra, vale um esclarecimento: não existe qualquer evidência científica de que o mundo acabará nesta sexta-feira. A previsão surgiu de um modelo matemático sobre o crescimento da população mundial, cujas condições deixaram de corresponder à realidade.

Por que o mundo acabaria em 13 de novembro de 2026?

Diferentemente das tradicionais teorias apocalípticas envolvendo asteroides, guerras nucleares ou catástrofes naturais, o suposto fim da humanidade previsto por von Foerster teria uma causa bastante diferente: gente demais vivendo no planeta.

Na época, os pesquisadores analisaram estimativas sobre o crescimento da população mundial ao longo de aproximadamente dois mil anos. Os cálculos indicavam que, caso a humanidade continuasse crescendo no mesmo ritmo, a quantidade de habitantes aumentaria de maneira tão acelerada que o modelo matemático chegaria a um resultado impossível: uma população tendendo ao infinito em 13 de novembro de 2026.

A data, portanto, não representava uma constatação de que todas as pessoas morreriam naquele dia, mas uma consequência matemática da continuidade de um padrão de crescimento populacional.

Apesar do caráter provocativo do estudo, a previsão acabou atravessando décadas e voltou a despertar curiosidade justamente agora, quando o calendário se aproxima da famosa sexta-feira 13.

A ciência mostra uma realidade bem diferente

Se em 1960 o temor era de que a humanidade crescesse sem controle, atualmente os dados demográficos mostram um cenário bastante diferente.

No Brasil, por exemplo, informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em dezembro de 2025, apontaram uma queda de 5,8% no número de nascimentos entre 2023 e 2024.

Segundo a pesquisa Estatísticas do Registro Civil, foram registrados aproximadamente 2,38 milhões de nascimentos ocorridos em 2024, contra 2,52 milhões no ano anterior. Isso representa cerca de 146 mil nascimentos a menos.

O levantamento também mostrou que o país registrou o sexto ano consecutivo de redução no número de nascimentos, uma tendência que acompanha transformações demográficas observadas em diferentes partes do mundo.

O verdadeiro desafio pode ser o envelhecimento da população

Em vez de uma explosão populacional sem limites, uma das principais preocupações atuais de pesquisadores e economistas está relacionada à queda da fecundidade e ao envelhecimento da população.

Com menos crianças nascendo e uma expectativa de vida maior, diversos países enfrentam desafios relacionados à redução proporcional da população em idade de trabalhar, à sustentabilidade dos sistemas previdenciários e ao aumento da demanda por serviços de saúde.

Isso não significa que a população mundial esteja diminuindo neste momento. O planeta ainda registra crescimento populacional, mas em um ritmo diferente daquele considerado pelos pesquisadores na década de 1960.

Assim, a teoria que um dia apontou para um possível colapso causado pelo excesso de habitantes acabou se tornando um exemplo de como projeções matemáticas podem perder validade quando as condições que as sustentam mudam.

Afinal, o mundo vai acabar nesta sexta-feira (13)?

Para quem ficou preocupado com a coincidência entre a data prevista e uma sexta-feira 13, a resposta é tranquilizadora: não há fundamento científico para afirmar que a humanidade será extinta no próximo dia 13 de novembro.

O estudo de 1960 realmente existiu, a data realmente foi apresentada pelos pesquisadores e, curiosamente, o dia 13 de novembro de 2026 realmente cairá em uma sexta-feira.

O que não se confirmou foi a trajetória de crescimento populacional utilizada nos cálculos.

No fim das contas, a sexta-feira 13 poderá até render superstições, brincadeiras e muita conversa sobre o apocalipse. Mas, pelo que indicam os conhecimentos científicos atuais, não há razão para acreditar que esta será a última sexta-feira da humanidade.

Com informações de CNN.