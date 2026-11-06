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Estudantes dos Campos Gerais terão transporte gratuito para o Enem

Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Castro e outros municípios estão entre os contemplados; Governo do Paraná organiza deslocamento dos candidatos para os dois dias de provas, em 8 e 15 de novembro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 17h12
Estudantes dos Campos Gerais terão transporte gratuito para o Enem
Imagem Ilustrativa. Foto: Lucas Fermin/SEED

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Estudantes de municípios dos Campos Gerais do Paraná contarão com transporte gratuito organizado pelo Governo do Estado para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A primeira etapa acontece neste domingo (8), enquanto o segundo dia de aplicação está marcado para 15 de novembro.

Na região, a relação de cidades contempladas inclui Arapoti, Castro, Curiúva, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Sengés, Telêmaco Borba e Ventania. Dependendo do município de residência, os candidatos terão transporte para locais de aplicação na própria cidade ou em municípios vizinhos.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), com apoio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e das prefeituras.

Em todo o Paraná, mais de 113,6 mil estudantes da rede estadual estão inscritos no Enem. As provas serão aplicadas em 95 municípios, enquanto o transporte gratuito foi organizado em 336 cidades, com o objetivo de facilitar o acesso dos candidatos aos locais de realização do exame.

Sengés terá transporte para Jaguariaíva e Itararé

Entre os municípios dos Campos Gerais, Sengés aparece com dois destinos previstos para os estudantes: Jaguariaíva, no Paraná, e Itararé, no interior de São Paulo.

Em Jaguariaíva, o transporte organizado pelo Estado terá como destino o próprio município, enquanto os estudantes de Castro aparecem na relação com deslocamento previsto para Arapoti.

Já em Piraí do Sul, a Secretaria da Educação relaciona Ponta Grossa e o próprio município entre os destinos. A lista estadual também apresenta uma referência a Acrelândia, informação que necessita de esclarecimento por parte do órgão antes de ser considerada um destino confirmado para o transporte local.

Nos municípios de Telêmaco Borba e Ventania, o serviço também estará disponível. Os estudantes de Ventania terão transporte para Telêmaco Borba, cidade que também consta como destino para os próprios moradores.

O município de Curiúva, por sua vez, aparece com deslocamento organizado para Telêmaco Borba.

Confira alguns dos municípios e destinos nos Campos Gerais

Transporte busca facilitar acesso aos locais de prova

O serviço organizado pelo Governo do Paraná tem como objetivo atender estudantes que necessitam de deslocamento para participar do Enem, especialmente aqueles que residem em municípios diferentes dos locais de aplicação.

A medida envolve a articulação entre os órgãos estaduais de educação e as administrações municipais, responsáveis pelo apoio à organização do transporte escolar.

De acordo com a Secretaria da Educação, a estrutura estará disponível para os dois domingos do exame, garantindo o planejamento do deslocamento tanto para a primeira quanto para a segunda etapa.

Candidatos devem procurar escolas antes da prova

A Seed-PR orienta que os estudantes interessados em utilizar o transporte gratuito procurem a direção de suas escolas ou o Núcleo Regional de Educação responsável pela cidade.

Os candidatos precisam confirmar os horários, os pontos de embarque e a disponibilidade dos veículos para evitar contratempos no dia do exame.

A recomendação é buscar essas informações antecipadamente, já que os horários e locais de saída podem variar conforme a organização de cada município.

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