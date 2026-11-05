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Colisão entre carreta e caminhonete deixa um morto no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na PR160 no trevo de acesso a de acesso ao Nova Fátima; motorista do automóvel morreu ainda no local

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com TimburiFM
05/11/2026 às 15h31
Colisão entre carreta e caminhonete deixa um morto no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

NOVA FÁTIMA - Um homem morreu em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 11h30, na rodovia PR-160, em Nova Fátima, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão aconteceu no quilômetro 83,8, no trevo de acesso ao município, e envolveu uma Fiat Strada e um caminhão Mercedes-Benz Axor que tracionava um semirreboque.

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De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente foi do tipo abalroamento transversal. Conforme os levantamentos realizados no local, o caminhão seguia pela rodovia no sentido de Congonhinhas a Cornélio Procópio quando, em circunstâncias ainda apuradas, a Fiat Strada teria cruzado a pista da esquerda para a direita, provocando a colisão.

Com a força do impacto, a caminhonete foi arrastada pelo caminhão por aproximadamente 127 metros. O motorista da Fiat Strada não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

No caminhão estavam o motorista e sua esposa, uma mulher de 57 anos. Ambos não sofreram ferimentos. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, conhecido como bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Equipes da Polícia Científica e do IML de Londrina também estiveram no trecho para realizar os procedimentos periciais e o recolhimento do corpo. Após a conclusão dos trabalhos e a liberação da perícia, os veículos envolvidos foram entregues aos responsáveis.

Na sequência, por orientação da autoridade policial, o motorista do caminhão e a passageira foram acompanhados pela equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária até a delegacia, onde compareceram para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná, por meio do BPRv, que realizaram o atendimento e os procedimentos relacionados ao acidente na PR-160.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
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Nova Fátima - PR
Nova Fátima - PR
Nova Fátima é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1951. Sua economia é baseada na agropecuária, destacando-se milho, feijão e café. Com população acolhedora e tradicional, a cidade preserva costumes culturais e religiosos por meio de eventos comunitários. Rodeada por áreas rurais e natureza, Nova Fátima oferece tranquilidade, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, unindo história, cultura local e bem-estar da população.
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