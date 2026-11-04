Carreta carregada com energéticos tomba na PR-092, em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma carreta carregada com energéticos tombou na tarde desta quarta-feira (4), na rodovia PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 15h20, em uma curva localizada pouco depois do trevo de acesso à cidade, nas proximidades do Auto Posto Cobalchini.

De acordo com informações repassadas à Folha Extra pela EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela rodovia, o veículo seguia no sentido Wenceslau Braz–Siqueira Campos quando o motorista perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando às margens da pista.

Conforme o relato do caminhoneiro à equipe de atendimento, outro veículo teria fechado sua passagem durante o trajeto. Para evitar uma possível colisão, o condutor teria direcionado a carreta para o acostamento, momento em que ocorreu o tombamento.

O motorista sofreu ferimentos, foi socorrido pelas equipes de atendimento e passa por avaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a gravidade das lesões.

A carga transportada pela carreta era composta por bebidas energéticas. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.