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Carreta carregada com energéticos tomba na PR-092, em Wenceslau Braz

Motorista ficou ferido e precisou ser socorrido; segundo relato à EPR Litoral Pioneiro, outro veículo teria fechado a carreta, provocando a saída da pista

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/11/2026 às 16h12
Carreta carregada com energéticos tomba na PR-092, em Wenceslau Braz
Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (04). Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma carreta carregada com energéticos tombou na tarde desta quarta-feira (4), na rodovia PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 15h20, em uma curva localizada pouco depois do trevo de acesso à cidade, nas proximidades do Auto Posto Cobalchini.

De acordo com informações repassadas à Folha Extra pela EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela rodovia, o veículo seguia no sentido Wenceslau Braz–Siqueira Campos quando o motorista perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando às margens da pista.

Conforme o relato do caminhoneiro à equipe de atendimento, outro veículo teria fechado sua passagem durante o trajeto. Para evitar uma possível colisão, o condutor teria direcionado a carreta para o acostamento, momento em que ocorreu o tombamento.

O motorista sofreu ferimentos, foi socorrido pelas equipes de atendimento e passa por avaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a gravidade das lesões.

A carga transportada pela carreta era composta por bebidas energéticas. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.

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