Caminhoneiro fica ferido após acidente em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Um caminhoneiro de 45 anos ficou ferido após um acidente registrado na tarde desta terça-feira (3), na rodovia PR-151, em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima precisou ser encaminhada ao hospital após a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 16h50, na altura do km 178, e envolveu um caminhão Mercedes-Benz LS que tracionava um semirreboque, ambos com placas de Sengés.

Conforme os levantamentos realizados pela equipe policial, o conjunto seguia pela rodovia no sentido Jaguariaíva–Sengés quando se envolveu em um acidente classificado como choque. As circunstâncias que provocaram a ocorrência não foram informadas.

Com o impacto, tanto o caminhão quanto o semirreboque sofreram danos. O motorista teve ferimentos, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao hospital de Sengés.

A ocorrência foi atendida por policiais do Posto Rodoviário de Piraí do Sul, pertencente à 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Com informações de DCMais.