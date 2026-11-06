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Idoso morre após ser arremessado de banco e bater a cabeça no asfalto no Norte Pioneiro

João Batista de Matos, conhecido como João Pipoca, morreu após dois dias internado em Londrina; imagens mostram homens levantando o banco onde a vítima estava sentada, e Polícia Civil investiga possível homicídio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
06/11/2026 às 16h22
Idoso morre após ser arremessado de banco e bater a cabeça no asfalto no Norte Pioneiro
A vítima, identificada como João Batista de Matos, conhecido popularmente como João Pipoca. Foto: Reprodução/Banda B

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - Um idoso morreu após ser arremessado de um banco e bater violentamente a cabeça contra o asfalto em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima, identificada como João Batista de Matos, conhecido popularmente como João Pipoca, estava internada em estado grave em um hospital de Londrina desde terça-feira (3), quando ocorreu a agressão. A morte foi confirmada na noite de quinta-feira (5), por familiares e pela Polícia Civil.

O caso aconteceu em frente a um estabelecimento comercial de Carlópolis e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, dois homens aparecem levantando o banco enquanto João ainda estava sentado. Com o movimento, o idoso é arremessado para a frente e cai de cabeça no asfalto. Após o impacto, ele permanece no chão, sem apresentar reação.

Devido à gravidade dos ferimentos, João precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar e acabou transferido para Londrina, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e morreu dois dias depois.

Vídeo mostra homem pedindo para retirarem idoso do banco

Além das imagens que registraram a queda, um segundo vídeo de uma câmera de segurança mostra os momentos que antecederam a agressão. Conforme informações da Digital News, divulgadas pela Banda B, um homem, que seria proprietário do estabelecimento comercial em frente ao qual ocorreu o caso, aparece solicitando ajuda a três homens para retirar João do banco.

De acordo com a versão apresentada pelos investigados, eles teriam atendido a um pedido do proprietário de um mercado vizinho para que o idoso fosse retirado do local.

Na sequência registrada pelas câmeras, dois homens levantam o banco com João ainda sentado, provocando a queda que resultou nos graves ferimentos.

Inicialmente, dois suspeitos foram presos preventivamente por envolvimento na ocorrência. Entretanto, após passarem por audiência de custódia, eles foram colocados em liberdade e seguem respondendo à investigação.

Polícia Civil investiga possível homicídio

Com a morte de João Pipoca, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) passou a investigar o caso como possível homicídio. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da ação e determinar a responsabilidade das pessoas envolvidas.

Segundo informações repassadas pela corporação à Banda B, os investigadores analisam se houve dolo eventual, quando uma pessoa assume o risco de provocar a morte, ou homicídio culposo, quando o resultado ocorre sem intenção de matar.

A definição dependerá dos depoimentos, da análise das imagens de segurança e dos resultados dos exames periciais, incluindo o laudo de necropsia.

Além dos dois investigados, policiais militares que atenderam à ocorrência e outras testemunhas já prestaram depoimento. O proprietário do estabelecimento comercial também foi intimado e deverá ser ouvido na próxima semana.

Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito continua em andamento e que novas diligências serão realizadas antes da conclusão do procedimento.

"O inquérito está em andamento. Os próximos passos são as oitivas já agendadas, a análise das imagens e a juntada dos laudos periciais. Depois disso, o inquérito será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. Os investigados respondem ao procedimento em liberdade", informou a corporação.

Morte de João Pipoca provoca comoção

Conhecido como João Pipoca, o idoso era uma figura conhecida entre moradores de Carlópolis. A notícia de sua morte provocou manifestações de tristeza e indignação nas redes sociais, onde amigos e conhecidos prestaram homenagens à vítima.

Em uma das mensagens, uma pessoa próxima destacou a personalidade de João e lamentou a forma como sua vida terminou.

"Uma pessoa maravilhosa, simples, de coração enorme, que nunca fez mal a ninguém. Gostava de tomar a sua bebidinha, mas nunca incomodou, nunca perturbou. É uma perda tão grande e tão dolorida", escreveu.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da ocorrência para esclarecer a participação dos envolvidos e determinar as responsabilidades pela morte do idoso.

Com informações de Banda B.

Foto: Reprodução/Redes Sociais.
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Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
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