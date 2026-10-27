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Tooro Nagashi ilumina Represa de Chavantes e emociona com tradição japonesa em Carlópolis

Cerimônia realizada na noite de segunda-feira (26) transformou as águas da represa em um espetáculo de luzes, homenagens e memórias, mantendo viva uma tradição de mais de quatro décadas no Norte Pioneiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
27/10/2026 às 17h23
Tooro Nagashi ilumina Represa de Chavantes e emociona com tradição japonesa em Carlópolis
Cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (26). Foto: Rodrigo Silva/Com edição

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - Um pôr do sol de tirar o fôlego, o céu refletido nas águas da Represa de Chavantes e centenas de pequenas lanternas coloridas iluminando a paisagem. Foi nesse cenário que Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu mais uma edição do Tooro Nagashi, tradicional cerimônia japonesa realizada na noite desta segunda-feira (26).

O encontro entre a beleza natural da represa e as luzes das lanternas proporcionou imagens marcantes. À medida que o dia dava lugar à noite, os pequenos barquinhos iluminados passaram a flutuar sobre as águas, formando um espetáculo que simboliza muito mais do que uma celebração cultural: uma homenagem à memória dos entes queridos que já partiram.

De origem japonesa e associado à tradição budista, o Tooro Nagashi representa o respeito aos antepassados. As lanternas, chamadas de tooros, simbolizam a iluminação do caminho espiritual daqueles que já morreram, carregando mensagens de saudade, gratidão e lembrança.

Tradição atravessa gerações em Carlópolis

Realizado no município desde 1982, o Tooro Nagashi se consolidou como uma das mais importantes manifestações da cultura japonesa no Norte Pioneiro. A celebração foi introduzida por integrantes da comunidade nipo-brasileira, que encontraram nas águas da Represa de Chavantes um espaço para preservar os costumes de seus antepassados.

Entre os pioneiros estavam Katsuo Yamamoto, Sunao Ito, Takai Minoro, Saito Iti e Saito Issaburo, nomes que fazem parte da história da implantação da cerimônia no município.

A tradição envolve a confecção artesanal das lanternas, produzidas com pequenas bases de madeira, papel colorido e velas. Antes de serem colocadas na água, elas podem receber nomes e mensagens em homenagem às pessoas falecidas.

O ritual também representa a continuidade de uma herança cultural transmitida de geração em geração, aproximando diferentes famílias de suas origens e mantendo vivas práticas que atravessaram oceanos até chegar ao interior do Paraná.

Espetáculo de luzes e cuidado ambiental

Na edição deste ano, a paisagem da Represa de Chavantes ganhou um brilho especial com as lanternas flutuantes contrastando com o céu do entardecer. O reflexo das luzes sobre a água transformou a cerimônia em um cenário de contemplação, reunindo os significados de fé, memória e respeito.

Além da preservação cultural, a celebração também contou com uma ação voltada ao meio ambiente. Na manhã desta terça-feira (27), foi realizada a coleta das lanternas utilizadas durante o ritual, evitando que os materiais permanecessem nas águas da represa.

A iniciativa reforça a importância de conciliar manifestações culturais tradicionais com o cuidado com a natureza, especialmente em um dos principais cartões-postais de Carlópolis.

Mais de quatro décadas depois de sua chegada ao município, o Tooro Nagashi segue representando um elo entre passado e presente. Uma celebração em que cada pequena luz sobre a água carrega o significado de uma lembrança, e cada edição renova o compromisso de preservar uma história que faz parte da identidade do Norte Pioneiro.

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Carlópolis - PR
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Carlópolis é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 1917, conhecido por suas belezas naturais e tradições culturais. Localizada às margens da represa de Chavantes, a cidade atrai visitantes para o turismo ecológico, pesca e esportes náuticos. Sua economia se baseia na agricultura, destacando-se a produção de uva, café e outras frutas. Com população acolhedora, Carlópolis combina natureza, história e desenvolvimento, oferecendo qualidade de vida e atrativos turísticos regionais.
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