Homem morre afogado após salvar crianças em represa do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

CARLÓPOLIS - Um homem de 39 anos morreu afogado na tarde de sábado (14), na represa do Condomínio Ilha Bela, em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná. Leandro Silva Garcia, morador do bairro Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, entrou na água para tentar salvar duas crianças que haviam caído de um jet ski, mas acabou submergindo e não conseguiu retornar à superfície.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 12h15, por meio do telefone de emergência 193. A solicitação foi feita por uma prima da vítima, que relatou aos militares que Leandro havia pulado na represa para ajudar no salvamento das crianças.

Conforme os relatos repassados aos bombeiros, as duas crianças e o piloto do jet ski conseguiram sair da água com a ajuda de um casal que passava pelo local em outra embarcação. As crianças utilizavam coletes salva-vidas no momento do incidente.

Leandro estava em um píer próximo e, ao perceber a situação, decidiu nadar até o local onde as crianças haviam caído para tentar prestar socorro. Depois que os ocupantes do jet ski foram retirados da água, o homem iniciou o trajeto de volta, mas não conseguiu se manter na superfície e desapareceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho foram deslocadas até o condomínio, com apoio de duas viaturas de Santo Antônio da Platina e três militares. As buscas subaquáticas começaram a partir do último ponto em que Leandro havia sido visto, utilizando técnicas específicas de localização em ambientes aquáticos.

Após os trabalhos de mergulho, o corpo foi encontrado no final da tarde, a aproximadamente quatro metros de profundidade. Na sequência, os demais órgãos responsáveis foram acionados para os procedimentos necessários.

Leandro Silva Garcia tinha 39 anos e residia no bairro Jaraguá, em São Paulo. As informações sobre o atendimento foram repassadas pelo segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, Juliano Dalcol Pereira.