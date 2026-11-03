Após quatro dias de buscas, homem é encontrado morto em São José da Boa Vista

O corpo foi encontrado por volta das 14h20 desta terça-feira (3), após quatro dias de buscas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Chegaram ao fim as buscas por Junior Inocêncio de Oliveira, de 39 anos, conhecido como Juninho, que estava desaparecido desde a manhã de sábado (31), nas águas do Rio Jaguariaíva, em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro do Paraná. O corpo foi encontrado por volta das 14h20 desta terça-feira (3), após quatro dias de buscas que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, familiares, amigos e moradores da região.

A informação foi confirmada à reportagem da Folha Extra por Alex Rodrigues de Oliveira, irmão de Junior. Segundo Alex, o corpo foi localizado aproximadamente um quilômetro abaixo do ponto onde Junior havia desaparecido. O encontro aconteceu quando o corpo emergiu na água diante de um barqueiro que auxiliava voluntariamente nas buscas.

Junior desapareceu durante uma pescaria na manhã de sábado. Conforme informações apuradas anteriormente pela Folha Extra junto a moradores e ao Corpo de Bombeiros, ele estava acompanhado de um amigo quando tentou atravessar o Rio Jaguariaíva a nado, carregando uma vara de pesca, e acabou sendo levado pela forte correnteza.

O desaparecimento aconteceu em um trecho situado a aproximadamente dois quilômetros do encontro do Rio Jaguariaíva com o Rio Itararé.

Buscas mobilizaram moradores e bombeiros

Desde o desaparecimento, equipes do Corpo de Bombeiros realizavam operações na tentativa de localizar Junior. As buscas enfrentaram dificuldades devido à força da correnteza, ao elevado volume de água e à baixa visibilidade no rio.

Em entrevista concedida anteriormente à Folha Extra, o Corpo de Bombeiros explicou que as condições da água impediam a realização de mergulhos com segurança. Por esse motivo, os militares concentraram os trabalhos em buscas superficiais, utilizando embarcações para percorrer o rio e verificar pontos próximos às margens.

Na segunda-feira (2), as equipes haviam percorrido uma extensão estimada entre 11 e 12 quilômetros, partindo do local onde o homem foi visto pela última vez e seguindo o sentido da correnteza.

Além dos bombeiros, moradores e amigos organizaram um mutirão para auxiliar na localização. Voluntários disponibilizaram embarcações, contribuíram com combustível e participaram das buscas ao longo dos quatro dias.

Irmão agradece apoio dos moradores

Em conversa com a reportagem da Folha Extra, Alex fez questão de agradecer às pessoas que se mobilizaram durante os dias de procura pelo irmão.

"Quero agradecer os moradores, amigos que nos ajudaram nas buscas, ajudaram com doação de combustível, colocaram barcos na água, e aos bombeiros que ajudaram também", declarou.

A mobilização dos familiares foi marcada por dias de preocupação, cansaço e esperança. Em entrevista concedida à Folha Extra ainda na tarde desta terça-feira, antes da localização do corpo, Jéssica Aparecida de Lima, ex-esposa de Junior, havia relatado a angústia enfrentada pela família.

Segundo ela, as duas filhas do casal, de 14 e 17 anos, estavam profundamente abaladas com o desaparecimento do pai. Jéssica também contou que os irmãos de Junior participavam das buscas até durante a madrugada e, apesar do cansaço, estavam determinados a continuar procurando por ele.

A localização do corpo, na tarde desta terça-feira, encerrou quatro dias de buscas que mobilizaram a comunidade de São José da Boa Vista.

Até o momento, não foram repassadas à reportagem informações sobre os procedimentos de remoção do corpo ou sobre o encaminhamento ao Instituto Médico-Legal (IML).