Homem desaparece após tentar atravessar rio a nado em São José da Boa Vista

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - Um homem identificado como Júnior I. O., de 39 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado (31), após tentar atravessar a nado o Rio Jaguariaíva, em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. O desaparecimento aconteceu durante uma pescaria e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e moradores, que realizam buscas há quatro dias na tentativa de localizar a vítima.

As informações foram apuradas pela reportagem da Folha Extra junto a moradores da região e ao Corpo de Bombeiros, que confirmou as circunstâncias do desaparecimento e detalhou as dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate.

De acordo com relatos de moradores, Júnior estava pescando acompanhado de um amigo quando teria tentado atravessar o rio para buscar uma vara de pesca. Durante a travessia, acabou sendo levado pela correnteza. O amigo que estava com ele teria presenciado o momento em que o homem desapareceu na água.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Folha, o Corpo de Bombeiros informou que o homem tentou atravessar o Rio Jaguariaíva a nado, carregando uma vara de pesca. O ponto onde ocorreu o desaparecimento fica a aproximadamente dois quilômetros da confluência com o Rio Itararé, onde o Jaguariaíva deságua.

Segundo os bombeiros, as chuvas registradas na região contribuíram para o aumento da força da correnteza. A corporação também trabalha com a possibilidade de que comportas de uma represa estivessem abertas, o que pode ter intensificado o fluxo da água. Essa condição, no entanto, não foi confirmada.

Correnteza dificulta trabalho dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no sábado, dia do desaparecimento. Devido à distância entre o local da ocorrência e o quartel, a primeira atuação foi concentrada no levantamento de informações, reconhecimento da área e planejamento da operação.

As buscas com embarcações começaram no domingo (1º) e seguem nesta terça-feira (3), completando quatro dias desde o desaparecimento.

Segundo a corporação, as condições do rio impedem a realização de mergulhos. A água escura, o elevado volume e a intensidade da correnteza representam riscos para os militares e inviabilizam o emprego das técnicas convencionais de busca subaquática.

Diante dessas limitações, as equipes estão utilizando embarcações para realizar buscas superficiais, percorrendo o leito do rio e verificando pontos próximos às margens onde a vítima possa ter ficado presa.

Bombeiros já realizaram buscas em aproximadamente 12 quilômetros. Foto: Corpo de Bombeiros

Na segunda-feira (2), os bombeiros percorreram uma extensão estimada entre 11 e 12 quilômetros, partindo do ponto onde o homem foi visto pela última vez e seguindo o sentido da correnteza.

A corporação explica que existem possibilidades de a vítima estar presa em curvas ou obstáculos ao longo do Rio Jaguariaíva, mas também não descarta que tenha sido transportada por vários quilômetros, inclusive em direção ao Rio Itararé.

Além das equipes especializadas, moradores da região se mobilizaram para auxiliar na localização de Júnior. Conforme informações de moradores, voluntários estão participando de um mutirão de buscas, acompanhando os trabalhos e verificando áreas próximas ao rio.

Nesta terça-feira (3), o Corpo de Bombeiros confirmou que as operações teriam continuidade, apesar de um pequeno atraso na saída da equipe durante a manhã.

A corporação também informou que, caso o homem não seja localizado nesta terça-feira, a previsão é manter os trabalhos nos próximos dias, conforme orientação do comando.

Até a última atualização repassada à reportagem, Júnior ainda não havia sido localizado.

A reportagem da Folha Extra acompanha o caso e poderá atualizar as informações conforme o andamento das buscas.