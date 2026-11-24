Em setembro, um vendaval derrubou árvores e deixou um rastro de destruição em Arapoti. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Há semanas, o céu escuro, as rajadas de vento e os alertas meteorológicos se tornaram parte da rotina dos moradores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. Desde o final de setembro, uma sequência de temporais vem provocando estragos em diferentes municípios, com árvores arrancadas pela raiz, imóveis destelhados, estradas danificadas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. A preocupação aumenta a cada nova previsão, enquanto cidades ainda tentam se recuperar dos prejuízos anteriores.

A dimensão dos estragos aparece nos números da Defesa Civil do Paraná. Conforme levantamento divulgado em 11 de novembro, 66 municípios tiveram decretos de situação de emergência reconhecidos após eventos climáticos registrados nos 30 dias anteriores. No período, aproximadamente 199 mil pessoas foram afetadas, e 212 dos 399 municípios paranaenses, mais da metade do estado, registraram impactos das tempestades.

No Norte Pioneiro, nove municípios apareceram na relação: Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Sapopema. Já nos Campos Gerais, seis cidades tiveram decretos reconhecidos no período: Cândido de Abreu, Carambeí, Ipiranga, Jaguariaíva, Piraí do Sul e Teixeira Soares.

Entretanto, levantamento mais recente divulgado pelo Grupo aRede aponta que o número de municípios dos Campos Gerais em situação de emergência chega a dez. Além dos seis citados, Tibagi, Castro, Reserva e Ivaí permanecem com decretos relacionados a ocorrências anteriores, registradas entre agosto e outubro.

Barracão utilizado na criação de novilhas leiteiras ficou completamente destruído durante temporal em Tomazina, no Norte Pioneiro. Foto: Divulgação

Os primeiros episódios mais expressivos desta sequência ocorreram em outubro. Em Tomazina, ventos intensos destruíram um barracão utilizado na criação de novilhas leiteiras e arrancaram árvores pela raiz. Outras cidades também registraram destelhamentos e danos provocados pela força dos vendavais.

Novembro começou com novos avisos. Entre os dias 4 e 5, áreas das duas regiões estiveram sob alerta laranja. Entre 6 e 7, houve alerta amarelo, seguido por outro aviso laranja entre 7 e 8 de novembro.

O dia 7 ficou marcado por tempestades que atingiram diferentes municípios paranaenses, derrubaram árvores e comprometeram o fornecimento de energia. Em Wenceslau Braz e outras cidades da região, moradores enfrentaram interrupções prolongadas.

Os alertas continuaram nos dias 11, 12 e 13. Entre 13 e 17 de novembro, o calor intenso marcou uma mudança nas condições meteorológicas, mas a trégua foi curta. Novos avisos amarelos foram registrados entre 18 e 20, seguidos por alerta laranja no domingo (22).

A recorrência dos temporais tem dificultado os trabalhos de recuperação. Em entrevista ao Grupo aRede, o segundo-tenente Roque, da Defesa Civil, explicou que novos eventos chegam a atingir os mesmos municípios em intervalos de aproximadamente dez dias.

Em Carambeí, os danos nas estradas rurais obrigaram a prefeitura a reorganizar despesas para garantir o transporte da produção agrícola. A prefeita Elisangela Pedroso relatou prejuízos nas lavouras de trigo e cevada, além de interrupções no fornecimento de energia.

O presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e prefeito de Sengés, Gerson Nunes, também demonstrou preocupação com a frequência e a intensidade dos fenômenos, especialmente diante dos custos de recuperação da infraestrutura.

Nesta segunda-feira (23), o Norte Pioneiro e os Campos Gerais voltaram a enfrentar condições de instabilidade. Em Wenceslau Braz, o céu escureceu por volta das 15h10, deixando o centro da cidade com aparência de noite em plena tarde.

Para esta terça-feira (24), o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novos avisos, incluindo alerta vermelho para áreas do Paraná, com possibilidade de ventos superiores a 100 km/h, granizo e chuvas intensas. A classificação varia conforme o município.

Enquanto as prefeituras contabilizam prejuízos e tentam recuperar estruturas danificadas, a sucessão de tempestades mantém a população em atenção. Sem uma trégua prolongada, cada novo alerta representa mais um desafio para municípios que ainda enfrentam as consequências dos temporais anteriores.