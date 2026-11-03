Publicidade

Família vive momentos de angústia após desaparecimento de homem em São José da Boa Vista

Ex-esposa confirmou a identidade de Junior Inocêncio de Oliveira, de 39 anos, e relatou o sofrimento das duas filhas adolescentes e o esforço dos irmãos, que seguem procurando pelo homem

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
03/11/2026 às 14h07
Família vive momentos de angústia após desaparecimento de homem em São José da Boa Vista
Junior Inocêncio de Oliveira, desaparecido deste o sábado (31). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - A angústia e a esperança de encontrar Junior Inocêncio de Oliveira, de 39 anos, marcam o quarto dia de buscas pelo homem que desapareceu nas águas do Rio Jaguariaíva, em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro do Paraná. Nesta terça-feira (3), a reportagem da Folha Extra conversou com a ex-esposa da vítima, Jéssica Aparecida de Lima, que confirmou a identidade do homem e revelou os momentos difíceis enfrentados pela família desde o desaparecimento.

Junior desapareceu na manhã do sábado (31), quando estava pescando acompanhado de um amigo. Segundo informações apuradas pela reportagem junto a moradores e confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, ele tentou atravessar o Rio Jaguariaíva a nado, carregando uma vara de pesca, quando acabou desaparecendo nas águas.

Desde então, familiares, moradores e equipes de resgate estão mobilizados na tentativa de localizá-lo. Enquanto os militares realizam buscas com embarcações, parentes percorrem áreas próximas ao rio, mantendo a esperança de encontrar Junior.

Filhas sofrem com a ausência do pai

Em conversa com a reportagem, Jéssica contou que foi casada com Junior até 2019. Os dois tiveram duas filhas, atualmente com 14 e 17 anos, que estão enfrentando momentos de grande sofrimento desde o desaparecimento do pai.

Segundo ela, a situação tem afetado diretamente a saúde e o bem-estar das adolescentes, que apresentam dificuldades para se alimentar e dormir, além de episódios de pressão arterial elevada. "É um momento muito angustiante e desesperador para a família", relatou.

A ex-esposa também destacou o esforço dos irmãos de Junior, que seguem participando das buscas mesmo diante do cansaço acumulado ao longo dos últimos quatro dias.

"Os irmãos estão indo até de madrugada no rio. Estão muito cansados, mas não vão desistir até encontrar ele", contou.

Bombeiros enfrentam dificuldades nas buscas

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros à reportagem, o desaparecimento aconteceu em um trecho do Rio Jaguariaíva situado a aproximadamente dois quilômetros do encontro com o Rio Itararé.

As condições da água estão entre os principais obstáculos enfrentados pelos militares. Devido às chuvas registradas na região, o rio apresenta correnteza intensa e baixa visibilidade, impossibilitando a realização de mergulhos com segurança.

Por esse motivo, as equipes concentram os esforços em buscas superficiais, utilizando embarcações para percorrer o rio e verificar pontos próximos às margens onde Junior possa ter ficado preso.

Na segunda-feira (2), os bombeiros percorreram uma extensão estimada entre 11 e 12 quilômetros, partindo do local onde o homem foi visto pela última vez e seguindo o sentido da correnteza.

Em entrevista à reportagem, o tenente responsável pela operação informou que as buscas continuariam nesta terça-feira (3) e que, caso Junior não fosse localizado, a previsão seria manter os trabalhos nos próximos dias.

Até a última atualização obtida pela reportagem, o homem permanecia desaparecido. A Folha Extra continua acompanhando o caso e divulgará novas informações conforme o andamento das buscas.

Momento da prisão da suspeita em Wenceslau Braz - Foto Divulgação Redes Sociais
LATROCÍNIO Há 1 hora

Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista

Vítimas seriam proprietário e gerente de uma loja de veículos; duas mulheres foram presas em Wenceslau Braz e polícia investiga suspeita de latrocínio

 O corpo foi encontrado por volta das 14h20 desta terça-feira (3), após quatro dias de buscas. Foto: Divulgação
DESFECHO TRÁGICO Há 7 horas

Após quatro dias de buscas, homem é encontrado morto em São José da Boa Vista

Junior Inocêncio de Oliveira, de 39 anos, foi localizado na tarde desta terça-feira (3), a cerca de um quilômetro do ponto onde desapareceu; irmão confirmou a informação à Folha Extra e agradeceu a mobilização de moradores e bombeiros

 Buscas já duram quatro dias, e Junior continua desaparecido. Foto: Corpo de Bombeiros
QUATRO DIAS DE BUSCA Há 13 horas

Homem desaparece após tentar atravessar rio a nado em São José da Boa Vista

Identificado como Júnior, homem teria sido arrastado pela forte correnteza do Rio Jaguariaíva na manhã de sábado (31). Bombeiros estão no quarto dia de buscas, com apoio de moradores

 Foto: Divulgação.
DEU RUIM Há 3 semanas

Homem furta carro em São José da Boa Vista e acaba preso dois dias após sair da cadeia

Suspeito foi localizado com o veículo no município de Itararé, interior de São Paulo, e confessou a autoria do crime

 A embalagem de veneno foi apreendida e encaminhada para perícia técnica. Foto: Divulgação
CASO EM MERCADO Há 1 mês

Criança de 10 anos ingere veneno de rato e acaba no hospital em São José da Boa Vista

Donos de mercado e funcionária foram indiciados pela Polícia Civil por vender o veneno de rato à criança

São José da Boa Vista - PR
São José da Boa Vista - PR
Notícias de São José da Boa Vista - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
LATROCÍNIO Há 53 minutos

Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista
ED 3537-04-11-2026 Há 4 horas

ED 3537-04-11-2026
REFORÇO NA FROTA Há 6 horas

Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti
DESFECHO TRÁGICO Há 7 horas

Após quatro dias de buscas, homem é encontrado morto em São José da Boa Vista

Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados