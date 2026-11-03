Família vive momentos de angústia após desaparecimento de homem em São José da Boa Vista

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - A angústia e a esperança de encontrar Junior Inocêncio de Oliveira, de 39 anos, marcam o quarto dia de buscas pelo homem que desapareceu nas águas do Rio Jaguariaíva, em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro do Paraná. Nesta terça-feira (3), a reportagem da Folha Extra conversou com a ex-esposa da vítima, Jéssica Aparecida de Lima, que confirmou a identidade do homem e revelou os momentos difíceis enfrentados pela família desde o desaparecimento.

Junior desapareceu na manhã do sábado (31), quando estava pescando acompanhado de um amigo. Segundo informações apuradas pela reportagem junto a moradores e confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, ele tentou atravessar o Rio Jaguariaíva a nado, carregando uma vara de pesca, quando acabou desaparecendo nas águas.

Desde então, familiares, moradores e equipes de resgate estão mobilizados na tentativa de localizá-lo. Enquanto os militares realizam buscas com embarcações, parentes percorrem áreas próximas ao rio, mantendo a esperança de encontrar Junior.

Filhas sofrem com a ausência do pai

Em conversa com a reportagem, Jéssica contou que foi casada com Junior até 2019. Os dois tiveram duas filhas, atualmente com 14 e 17 anos, que estão enfrentando momentos de grande sofrimento desde o desaparecimento do pai.

Segundo ela, a situação tem afetado diretamente a saúde e o bem-estar das adolescentes, que apresentam dificuldades para se alimentar e dormir, além de episódios de pressão arterial elevada. "É um momento muito angustiante e desesperador para a família", relatou.

A ex-esposa também destacou o esforço dos irmãos de Junior, que seguem participando das buscas mesmo diante do cansaço acumulado ao longo dos últimos quatro dias.

"Os irmãos estão indo até de madrugada no rio. Estão muito cansados, mas não vão desistir até encontrar ele", contou.

Bombeiros enfrentam dificuldades nas buscas

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros à reportagem, o desaparecimento aconteceu em um trecho do Rio Jaguariaíva situado a aproximadamente dois quilômetros do encontro com o Rio Itararé.

As condições da água estão entre os principais obstáculos enfrentados pelos militares. Devido às chuvas registradas na região, o rio apresenta correnteza intensa e baixa visibilidade, impossibilitando a realização de mergulhos com segurança.

Por esse motivo, as equipes concentram os esforços em buscas superficiais, utilizando embarcações para percorrer o rio e verificar pontos próximos às margens onde Junior possa ter ficado preso.

Na segunda-feira (2), os bombeiros percorreram uma extensão estimada entre 11 e 12 quilômetros, partindo do local onde o homem foi visto pela última vez e seguindo o sentido da correnteza.

Em entrevista à reportagem, o tenente responsável pela operação informou que as buscas continuariam nesta terça-feira (3) e que, caso Junior não fosse localizado, a previsão seria manter os trabalhos nos próximos dias.

Até a última atualização obtida pela reportagem, o homem permanecia desaparecido. A Folha Extra continua acompanhando o caso e divulgará novas informações conforme o andamento das buscas.