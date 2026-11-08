A face oculta das “princesas do crime”: como agia a dupla suspeita de aterrorizar Sengés e São José da Boa Vista

Da Redação – Folha Extra

O duplo latrocínio que chocou o Norte Pioneiro e os Campos Gerais do Paraná pode ser apenas parte de uma investigação muito maior. Duas mulheres, de 27 e 30 anos, presas após o assassinato de dois comerciantes de Carlópolis, são investigadas por uma série de circunstâncias que levantam suspeitas sobre o possível envolvimento da dupla em outros crimes na região. Entre as descobertas estão roupas com identificações de forças policiais, uma motocicleta roubada, munições, dinheiro e cheques que ultrapassam R$ 1 milhão.

O caso, revelado inicialmente pela Folha Extra, ganhou repercussão nacional e chamou a atenção pela maneira como as investigadas teriam planejado a abordagem das vítimas. O que começou como uma suposta negociação comercial terminou com dois homens assassinados a tiros e uma série de questionamentos sobre a atuação das mulheres, que residiam juntas em São José da Boa Vista, município apontado como ponto central da trama criminosa.

As vítimas foram identificadas como Aguinaldo Aparecido Alves Perez, de 53 anos, proprietário de uma revenda de veículos em Carlópolis, e Raffael José Soares Pereira, de 36 anos, funcionário do estabelecimento. Os dois saíram de Carlópolis em direção a São José da Boa Vista após uma negociação envolvendo a possível venda de um automóvel.

Segundo as informações apuradas, as suspeitas teriam demonstrado interesse na compra de um veículo, utilizando a negociação como pretexto para atrair os comerciantes até São José da Boa Vista, cidade onde moravam. A partir dali, os acontecimentos teriam tomado um rumo trágico.

Embora os corpos tenham sido encontrados no território de Sengés, nos Campos Gerais, a dinâmica investigada indica que São José da Boa Vista teria sido o ponto de partida da ação criminosa. Foi para esse município que as vítimas foram atraídas e de onde, posteriormente, teriam seguido com as suspeitas em direção a Sengés, utilizando a PR-151, rodovia que passa pela região de divisa entre os dois municípios.

A suspeita é de que os assassinatos tenham ocorrido somente após o deslocamento pela rodovia, em uma área afastada nas proximidades do distrito de Reianópolis, já no município de Sengés. Os corpos foram encontrados em pontos distintos de uma região de mata, separados por aproximadamente um quilômetro e a cerca de 15 quilômetros da área urbana de Sengés.

Essa sequência é fundamental para compreender a dimensão do caso. Apesar de os homicídios terem sido registrados em Sengés, São José da Boa Vista aparece como um dos principais locais da articulação da suposta emboscada, já que foi para lá que os comerciantes se deslocaram após o contato com as investigadas.

Aguinaldo Aparecido Alves Perez, de 53 anos, proprietário de uma revenda de veículos em Carlópolis, e Raffael José Soares Pereira, de 36 anos, funcionário do estabelecimento. Foto Redes Sociais

Conforme informações da investigação, uma das mulheres teria solicitado um teste de direção (teste drive) em um dos veículos. Em determinado momento, o funcionário da loja teria sido levado para um local afastado. Posteriormente, uma das suspeitas teria retornado sozinha, alegando que ele havia passado mal, situação que teria levado o proprietário do estabelecimento a também se deslocar em busca do funcionário.

A Polícia Civil trabalha para esclarecer a sequência exata dos acontecimentos, a participação individual das suspeitas e as circunstâncias em que cada vítima foi assassinada. As duas mulheres foram localizadas e presas na terça-feira (3), durante uma ação policial em Wenceslau Braz. Elas estavam em um Peugeot branco e teriam desobedecido a uma ordem de parada na PR-151, iniciando uma tentativa de fuga. A abordagem ocorreu na Avenida Augusto Pascoal da Silva, na Vila Toyoki.

Durante as diligências, os policiais também localizaram a caminhonete Fiat Toro relacionada ao crime em um lava-rápido de São José da Boa Vista. O automóvel apresentava vestígios de sangue e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, elementos que passaram a integrar o conjunto de provas analisadas pelos investigadores.

Roupas policiais, cheques milionários e suspeitas de outros crimes

O avanço das investigações revelou circunstâncias que ampliaram a atenção das autoridades sobre as duas mulheres. Durante buscas na residência onde viviam, em São José da Boa Vista, policiais encontraram materiais que levantaram suspeitas sobre possíveis outras atividades criminosas.

Entre os objetos apreendidos estavam camisetas com identificações da Polícia Civil e da Polícia Penal, além de adesivos com símbolos da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A presença desses materiais chamou a atenção dos investigadores, especialmente diante de informações de que as suspeitas poderiam ter se apresentado como integrantes de forças de segurança.

Entretanto, ainda não há confirmação oficial de que as roupas e identificações tenham sido utilizadas para cometer crimes. A origem dos materiais e a finalidade de sua utilização continuam sendo investigadas. Outro detalhe foi a apreensão de uma motocicleta com registro de roubo em Wenceslau Braz, além de munições, carregadores, roupas com vestígios de sangue e outros objetos de interesse policial.

A quantidade de dinheiro e cheques também chamou a atenção. Conforme informações divulgadas a partir do relatório da Polícia Militar, foram encontrados aproximadamente R$ 15,7 mil em dinheiro e 95 folhas de cheques que, juntas, ultrapassavam R$ 1,2 milhão. Parte das cédulas apresentava vestígios de sangue.

Foram encontrados aproximadamente R$ 15,7 mil em dinheiro e 95 folhas de cheques que, juntas, ultrapassavam R$ 1,2 milhão. Foto Divulgação Polícia Civil

Os investigadores buscam esclarecer a origem desses valores e verificar se os documentos podem estar relacionados a outras negociações fraudulentas. Uma das suspeitas, de 30 anos, também passou a ser investigada por uma possível tentativa de estelionato envolvendo a compra de veículos. Segundo as informações policiais, ela teria tentado adquirir automóveis utilizando 11 folhas de cheques de terceiros, que somavam R$ 78.016.

A descoberta reforçou a necessidade de investigar se a dupla teria utilizado negociações comerciais semelhantes em outras ocasiões. Contudo, até o momento, não há confirmação de que as mulheres tenham cometido outros homicídios ou que todas as transações identificadas estejam relacionadas a atividades criminosas.

As duas investigadas foram encaminhadas à custódia policial em Sengés. Conforme informações divulgadas anteriormente, permaneciam presas no município, enquanto a Polícia Civil avançava na apuração dos fatos. A situação atual da custódia ainda depende de confirmação oficial.

O delegado Isaías Fernandes, responsável pelas investigações, também apura a possibilidade de ligação entre a arma utilizada no duplo latrocínio e o roubo de uma motocicleta ocorrido em Wenceslau Braz. A eventual relação entre os casos depende dos resultados das diligências e dos exames periciais.

A investigação busca ainda esclarecer se houve participação de outras pessoas, como os veículos foram movimentados e qual foi a atuação individual de cada uma das mulheres na abordagem e na morte dos comerciantes. O episódio deixou duas famílias enlutadas e provocou forte repercussão em Carlópolis, São José da Boa Vista, Sengés e Wenceslau Braz.

A Folha Extra, primeiro veículo a divulgar o caso, continua acompanhando os desdobramentos da investigação, que poderá esclarecer se o duplo latrocínio foi uma ação isolada ou se as suspeitas possuem ligação com outros crimes registrados na região.