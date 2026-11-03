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Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná

Veículos representam investimento de R$ 94 milhões e fazem parte de um pacote de 687 unidades destinadas a renovar a frota do transporte escolar em 340 cidades

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
03/11/2026 às 16h26
Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná
Foto: Divulgação/Ratinho Junior.

Redação - Marcelo Aguiar

PARANÁ - O governador do Paraná, Ratinho Junior, participa nesta quarta-feira (4) da entrega de 221 ônibus escolares destinados a 172 municípios do Estado. Os veículos representam um investimento de R$ 94 milhões e serão utilizados no transporte de estudantes da rede pública de ensino, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais e dependem do serviço para chegar às escolas.

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A cerimônia está marcada para as 10h, no Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A entrega será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), e integra um programa de renovação da frota escolar paranaense.

Os 221 veículos fazem parte de uma aquisição total de 687 ônibus, que beneficiarão 340 municípios, com investimento superior a R$ 296 milhões. Desde março de 2026, quando começou a distribuição, 320 unidades já haviam sido entregues. Com a nova etapa, o Estado dará continuidade ao cronograma de repasses aos municípios contemplados.

A aquisição foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Governo do Paraná e a bancada federal do Estado. O modelo prevê que cada real destinado por meio de emendas parlamentares para a compra dos veículos tenha uma contrapartida de igual valor do governo estadual.

Os ônibus integram o Programa Caminho da Escola, iniciativa voltada à ampliação do acesso e à permanência de estudantes da educação básica nas instituições públicas. O programa busca atender principalmente alunos que moram em regiões rurais e ribeirinhas, onde as distâncias e as condições das estradas tornam o transporte escolar essencial.

Os veículos seguem padrões nacionais de segurança e qualidade, com equipamentos de acessibilidade e cintos de segurança nos assentos. A estrutura também foi planejada para atender diferentes condições de deslocamento, incluindo trajetos em áreas rurais.

A distribuição dos ônibus é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação e pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), responsáveis pela organização e definição dos municípios beneficiados.

Foto: Reprodução/AEN
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