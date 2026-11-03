Homem é morto a tiros na própria residência em cidade da região

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Um homem foi morto a tiros após ter sua casa invadida na noite desta segunda-feira (02). O crime foi registrado no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro. Segundo testemunhas, suspeitos fugiram em uma moto.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h00 os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital após um paciente dar entrada já em óbito vítima de disparos de arma de fogo. Diante do chamado, os policiais foram a unidade hospitalar para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados pela equipe médica que o paciente apresentava cerca de sete perfurações pelo corpo possivelmente causadas por disparos. Ainda segundo a equipe, o paciente já chegou ao hospital em óbito.

Os policiais foram até o endereço onde o crime foi registrado e, em contato com testemunhas, a equipe foi informada que dois indivíduos chegaram a residência da vítima em uma moto vermelha, momento em que o garupa começou a realizar os disparos. Ainda segundo populares, a vítima correu para dentro da casa na tentativa de se salvar, mas foi perseguida pelo atirador que efetuou diversos disparos. Em seguida, os suspeitos fugiram do local.

Em posse da identidade dos suspeitos, a equipe da PM chegou a realizar diligências em busca dos atiradores, mas ninguém foi encontrado.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil e segue sendo investigado.