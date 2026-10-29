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Polícia Militar prende quatro homens com arma de fogo e animais silvestres

Cumprimento de mandados foi realizado por agentes da Polícia Civil e Militar na zona rural de Congonhinhas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
29/10/2026 às 14h13
Polícia Militar prende quatro homens com arma de fogo e animais silvestres
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Uma ação de cumprimento de mandados de prisão deflagrada na manhã desta quarta-feira (28) culminou na prisão de quatro homens. A situação foi registrada na cidade de Congonhinhas, no Norte Pioneiro, e os agentes da Polícia Civil e Militar encontraram armas de fogo e animais silvestres em posse dos suspeitos.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os agentes prestaram apoio as equipes da Polícia Civil para o cumprimento de mandados na zona rural do município.

Durante as buscas, os policiais realizaram a prisão de quatro indivíduos. Além disso, também foram apreendidas armas, munições e pássaros silvestres. Ao todo, foram encontrados um revólver calibre 32, 80 munições calibre 12, 27 munições calibre 22, 2 munições calibre 32, rádios comunicadores, GPS utilizado para caça e 132 gramas de pólvora.

Frente aos fatos, os suspeitos presos juntamente com a arma, munições e animais apreendidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Congonhinhas - PR
Congonhinhas - PR
Congonhinhas é um município do norte pioneiro do Paraná, criado em 1947, com economia voltada principalmente à agricultura, destacando-se o cultivo de café, milho e soja. A cidade preserva tradições religiosas e culturais que fortalecem a identidade local, mantendo o clima acolhedor típico do interior. Cercada por belas paisagens rurais, oferece tranquilidade e qualidade de vida, unindo desenvolvimento agrícola, história e a simplicidade de uma comunidade marcada pela união e hospitalidade.
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