Polícia Militar prende quatro homens com arma de fogo e animais silvestres

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Uma ação de cumprimento de mandados de prisão deflagrada na manhã desta quarta-feira (28) culminou na prisão de quatro homens. A situação foi registrada na cidade de Congonhinhas, no Norte Pioneiro, e os agentes da Polícia Civil e Militar encontraram armas de fogo e animais silvestres em posse dos suspeitos.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os agentes prestaram apoio as equipes da Polícia Civil para o cumprimento de mandados na zona rural do município.

Durante as buscas, os policiais realizaram a prisão de quatro indivíduos. Além disso, também foram apreendidas armas, munições e pássaros silvestres. Ao todo, foram encontrados um revólver calibre 32, 80 munições calibre 12, 27 munições calibre 22, 2 munições calibre 32, rádios comunicadores, GPS utilizado para caça e 132 gramas de pólvora.

Frente aos fatos, os suspeitos presos juntamente com a arma, munições e animais apreendidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.