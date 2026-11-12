Condenado a quase 20 anos por estupro de vulnerável é preso na região

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Um homem de 37 anos, condenado a 19 anos e 20 dias de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e fornecimento de substância causadora de dependência física ou psíquica a criança ou adolescente, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Congonhinhas, no Norte Pioneiro. A captura ocorreu após meses de diligências para localizar o condenado, que estava foragido desde janeiro deste ano.

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De acordo com informações divulgadas pela PCPR, a prisão foi realizada após um trabalho de investigação e levantamentos de inteligência para identificar o paradeiro do homem. As equipes policiais receberam informações de que ele teria retornado ao município, o que levou à intensificação das buscas na cidade.

Segundo o delegado Ulisses de Oliveira Gonçalves, os policiais civis realizaram diligências na região central de Congonhinhas e conseguiram localizar o condenado em uma residência. No local, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça.

A localização do homem foi resultado de meses de trabalho policial, período em que as equipes reuniram informações e realizaram buscas para encontrar o condenado. A confirmação de que ele havia retornado ao município permitiu direcionar as diligências até o endereço onde ocorreu a abordagem.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde deverá iniciar o cumprimento da pena de 19 anos e 20 dias de reclusão determinada judicialmente.

A condenação envolve dois crimes. O primeiro é o estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. O segundo é o fornecimento de substância que pode causar dependência física ou psíquica a criança ou adolescente.

A Polícia Civil também reforçou que a população pode colaborar com investigações em andamento por meio de denúncias anônimas. As informações podem ser repassadas pelo telefone 197, da PCPR, ou pelo 181, do Disque-Denúncia.

Em situações de crime em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.