Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Um homem de 24 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), suspeito de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima em Congonhinhas, no Norte Pioneiro. Os crimes ocorreram na noite de 25 de setembro deste ano, em um bar localizado no bairro rural São Francisco do Imbaú, e tiveram duas vítimas, ambas de 50 anos.

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A prisão foi realizada durante o cumprimento de mandados judiciais de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar, após a conclusão de diligências que reuniram elementos sobre a participação do investigado nos episódios de violência.

De acordo com as investigações, a confusão começou quando o suspeito passou a hostilizar um homem que frequentava o estabelecimento. Ao perceber a possibilidade de uma agressão, o proprietário do bar, também de 50 anos, tentou intervir para proteger o cliente.

Nesse momento, o investigado teria agredido o comerciante e o derrubado no chão. Em decorrência das agressões, a vítima sofreu lesões que provocaram uma deformidade permanente na região frontal do crânio, conforme constatado em exames periciais.

Após o acionamento da Polícia Militar, o suspeito deixou o estabelecimento, mas, segundo a Polícia Civil, teria ameaçado de morte o outro homem envolvido na discussão.

As investigações apontaram que o suspeito utilizou um caminho alternativo, passando pelo terreno de um vizinho, para surpreender a segunda vítima nas proximidades de sua residência.

Por volta das 20h, quando o homem se aproximava do portão de casa, teria sido atacado pelas costas com socos e um golpe de faca na região do rosto, próximo ao olho. Segundo o delegado da PCPR Ulisses de Oliveira Gonçalves, as agressões provocaram a perda de um dente e o comprometimento permanente da função mastigatória, conforme apontado em laudo pericial.

A vítima também perdeu a consciência e permaneceu caída na via pública por aproximadamente 30 minutos, até ser encontrada e socorrida por vizinhos. O suspeito teria fugido sem prestar assistência.

Após a instauração do inquérito policial, a equipe realizou diligências para esclarecer as circunstâncias dos dois episódios e identificar a participação do investigado. Com os elementos reunidos, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva e o mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário e cumpridas pela Polícia Civil. Durante as buscas no imóvel, nenhum material ilícito foi localizado.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.