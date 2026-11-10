Polícia prende suspeito de matar homem com vários tiros no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem investigado por um homicídio registrado na segunda-feira (2), em Congonhinhas, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima, um homem de 32 anos, foi morta a tiros. O suspeito foi localizado e preso no município de São Sebastião da Amoreira, durante diligências realizadas pelas equipes policiais.

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De acordo com as informações da investigação, o crime aconteceu quando o suspeito se aproximou da vítima utilizando uma motocicleta e efetuou aproximadamente 13 disparos de arma de fogo. O homem foi atingido e morreu ainda no local, antes de receber atendimento.

Após o homicídio, os policiais civis iniciaram os trabalhos para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime. Com base nos primeiros elementos reunidos, a PCPR solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado já no dia seguinte à ocorrência.

As diligências avançaram por meio de levantamentos de informações e trabalho de inteligência, que permitiram identificar o possível paradeiro do suspeito em São Sebastião da Amoreira. No município, os policiais conseguiram efetuar a prisão e localizar a motocicleta apontada como o veículo utilizado na execução do homicídio.

Segundo o delegado da PCPR, Ulisses de Oliveira Gonçalves, o investigado estava utilizando um nome falso no momento em que foi localizado. Durante as verificações, os policiais também constataram a existência de outro mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Comarca de Londrina, pelo crime de integrar organização criminosa.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio ocorrido em Congonhinhas e verificar a possível participação de outras pessoas no crime.

Informações que possam contribuir com investigações policiais podem ser repassadas anonimamente à Polícia Civil pelo telefone 197 ou ao Disque-Denúncia pelo número 181. Em situações de crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.