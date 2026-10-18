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Pedestre morre atropelado na PR-151, nos Campos Gerais

Vítima morreu no local após ser atingida por um carro na noite de sábado (17) em Piraí do Sul; motorista de 21 anos não sofreu ferimentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
18/10/2026 às 10h46
Pedestre morre atropelado na PR-151, nos Campos Gerais
A vítima, que ainda não havia sido identificada, morreu no local do acidente. Foto: Polícia Militar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PIRAÍ DO SUL - Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na noite deste sábado (17), na PR-151, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, que ainda não havia sido identificada, morreu no local do acidente. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o atropelamento aconteceu por volta das 20h20, no km 263,7 da rodovia, no trecho que liga os municípios de Castro e Piraí do Sul. 

Conforme as informações policiais, um Fiat Stilo, com placas de Piraí do Sul, seguia no sentido Castro–Piraí do Sul quando atingiu o pedestre. A violência do impacto provocou a morte da vítima ainda no local. 

O motorista do automóvel, um jovem de 21 anos, não sofreu ferimentos. O veículo apresentou danos materiais em decorrência da colisão. 

A ocorrência foi atendida por uma equipe do Posto de Polícia Rodoviária de Piraí do Sul, pertencente ao Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná (PMPR). 

Até a divulgação das informações, a identidade da vítima não havia sido confirmada. As circunstâncias que levaram ao atropelamento não foram detalhadas no boletim policial. 

Com informações de DPonta News. 

Foto: Divulgação
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