Pedestre morre atropelado na PR-151, nos Campos Gerais

A vítima, que ainda não havia sido identificada, morreu no local do acidente. Foto: Polícia Militar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA PIRAÍ DO SUL - Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro na noite deste sábado (17), na PR-151, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima, que ainda não havia sido identificada, morreu no local do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o atropelamento aconteceu por volta das 20h20, no km 263,7 da rodovia, no trecho que liga os municípios de Castro e Piraí do Sul.

Conforme as informações policiais, um Fiat Stilo, com placas de Piraí do Sul, seguia no sentido Castro–Piraí do Sul quando atingiu o pedestre. A violência do impacto provocou a morte da vítima ainda no local.

O motorista do automóvel, um jovem de 21 anos, não sofreu ferimentos. O veículo apresentou danos materiais em decorrência da colisão.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do Posto de Polícia Rodoviária de Piraí do Sul, pertencente ao Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Até a divulgação das informações, a identidade da vítima não havia sido confirmada. As circunstâncias que levaram ao atropelamento não foram detalhadas no boletim policial.