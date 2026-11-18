Redação - Marcelo Aguiar

PIRAÍ DO SUL - Um homem de 62 anos morreu após ser atropelado por um veículo na noite desta terça-feira (17), na PR-151, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. O motorista envolvido no acidente fugiu do local e não foi identificado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o atropelamento ocorreu no km 260 da rodovia. Um veículo não identificado trafegava pelo trecho quando atingiu o pedestre.

A vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Após o atropelamento, o condutor não permaneceu na rodovia para prestar atendimento e se evadiu.

O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.