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Bolão em cidade da região acerta cinco números na Mega-Sena e leva mais de R$ 207 mil

Aposta realizada em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, foi uma das 62 premiadas na quina; prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 112 milhões no próximo sorteio

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/10/2026 às 10h03
Bolão em cidade da região acerta cinco números na Mega-Sena e leva mais de R$ 207 mil
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PIRAÍ DO SUL - Um bolão registrado em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, faturou mais de R$ 207 mil ao acertar cinco das seis dezenas do concurso 3.068 da Mega-Sena, realizado na quinta-feira (8). A aposta foi feita na lotérica Loterias Pé Quente e garantiu um dos maiores valores distribuídos entre os ganhadores da quina.

O resultado colocou o município da região entre os contemplados pelo sorteio, que não teve vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 112 milhões para o próximo concurso.

As seis dezenas sorteadas foram: 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57.

Bolão leva prêmio de R$ 207 mil

Segundo os dados divulgados, 62 apostas de diferentes regiões do Brasil acertaram cinco números e garantiram premiações. O valor destinado às apostas simples vencedoras da quina foi de R$ 51.808,94.

No caso de Piraí do Sul, o bolão recebeu R$ 207.235,62, valor equivalente a quatro cotas de premiação da quina. O número de participantes e a divisão do dinheiro entre os apostadores não foram informados.

Outra cidade dos Campos Gerais também teve ganhadores. Em Ponta Grossa, 11 apostas acertaram quatro dezenas, sendo cinco bolões e seis jogos simples.

Em todo o país, 4.884 apostas acertaram quatro números e garantiram R$ 1.084,10 cada.

Prêmio principal chega a R$ 112 milhões

Como ninguém acertou as seis dezenas, a Mega-Sena acumulou novamente. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso pague R$ 112 milhões ao apostador que acertar todos os números.

Conforme o calendário informado, o próximo sorteio está previsto para domingo (11), às 11h, com prazo para apostas até as 22h de sábado (10), pelo horário de Brasília.

Com informações de D'Ponta News.

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