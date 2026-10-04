Mulher é atacada com 14 facadas em pleno domingo de eleição

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PIRAÍ DO SUL - Em meio à movimentação do domingo de eleições, uma ocorrência grave mobilizou a Polícia Civil em Piraí do Sul, nos Campos Gerais. Um homem foi preso neste domingo (4) suspeito de tentar tirar a vida de uma mulher de 35 anos, encontrada com 14 ferimentos provocados por uma faca.

O caso aconteceu na zona rural do município. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, pessoas que passavam pelo local encontraram a vítima ferida dentro de um veículo e acionaram o socorro.

A mulher apresentava diversos ferimentos e foi encaminhada inicialmente ao Hospital Municipal de Piraí do Sul. Diante da gravidade do quadro, precisou ser entubada e posteriormente transferida para um hospital em Ponta Grossa.

De acordo com o delegado Jairo Luiz Duarte de Camargo, da 13ª Subdivisão Policial (SDP), a avaliação realizada no hospital constatou a extensão dos ferimentos.

“No hospital foram constatados 14 ferimentos produzidos por arma branca”, informou o delegado.

Suspeito foi encontrado no Centro

Após o atendimento inicial à vítima, policiais civis iniciaram diligências para identificar o responsável pelo crime. As primeiras informações foram levantadas ainda no Hospital Municipal.

Com os dados obtidos durante a investigação, os agentes chegaram à identificação de um suspeito e iniciaram as buscas.

O homem acabou localizado na região central de Piraí do Sul ainda neste domingo. Durante a abordagem, segundo a Polícia Civil, os agentes verificaram que as roupas utilizadas por ele apresentavam manchas de sangue.

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele acabou autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Posteriormente, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Castro, onde permanece à disposição da Justiça.

Vítima permanece em estado grave

A mulher, de 35 anos, foi transferida para Ponta Grossa em estado grave após ser entubada. Até a divulgação das informações, não havia detalhes adicionais sobre a evolução de seu quadro clínico.

A ocorrência chamou atenção em Piraí do Sul justamente em um domingo marcado pela movimentação das eleições de 2026. Enquanto eleitores compareciam aos locais de votação no município, policiais civis realizavam as diligências que terminaram com a localização e prisão do suspeito.

Não há, nas informações divulgadas pela Polícia Civil, qualquer indicação de relação entre o crime e o processo eleitoral.

Com informações de DCMais.