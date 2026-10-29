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Árbitros são agredidos durante partida de futsal nos Campos Gerais

Episódio de violência aconteceu durante a 3ª Supercopa de Futsal de Piraí do Sul; Prefeitura repudiou as agressões e anunciou que o caso será encaminhado aos órgãos competentes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
29/10/2026 às 10h03
Árbitros são agredidos durante partida de futsal nos Campos Gerais
Vídeos da confusão circulam nas redes sociais. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PIRAÍ DO SUL - Uma partida da 3ª Supercopa de Futsal de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, terminou em confusão generalizada e agressões contra integrantes da equipe de arbitragem na noite de terça-feira (27). O episódio aconteceu no Ginásio Samuel Milléo e foi registrado em vídeos que circulam nas redes sociais. A violência motivou manifestações oficiais da Prefeitura e da empresa responsável pela arbitragem da competição.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa regional, a confusão teria começado após um lance da partida. Uma mulher teria entrado na quadra e, na sequência, outras pessoas também invadiram o espaço, dando início ao tumulto.

As imagens divulgadas mostram momentos de violência contra a equipe de arbitragem, incluindo agressões com socos e chutes. Um dos árbitros chegou a ser atingido na região da cabeça durante a confusão.

Segundo informações publicadas pelo jornal Página Um News, um dos profissionais teria sofrido uma lesão no braço. Não há confirmação oficial sobre o número de feridos ou a necessidade de atendimento médico.

Prefeitura repudia agressões e anuncia providências

Na quarta-feira (28), a Prefeitura de Piraí do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, divulgou uma nota oficial repudiando os atos de violência registrados durante a competição.

No comunicado, a administração municipal reforçou que não tolera agressões ou intimidações contra profissionais e participantes de eventos esportivos.

A Secretaria informou que os fatos serão apurados e encaminhados aos órgãos competentes para a avaliação de possíveis responsabilizações nas esferas esportiva, administrativa, civil e criminal.

O município também manifestou solidariedade aos integrantes da equipe de arbitragem e destacou que o esporte deve ser um ambiente de respeito, disciplina e convivência saudável.

Empresa de arbitragem anuncia medidas

A empresa RFReitas Eventos Esportivos/Arbitragem, responsável pelos profissionais que atuavam na partida, também se manifestou sobre o episódio.

Em comunicado, a empresa anunciou que não prestará serviços de arbitragem em partidas que envolvam oito atletas e dois integrantes de comissões técnicas identificados na nota. A medida foi apresentada como uma forma de preservar a segurança dos profissionais.

A empresa também informou que pretende trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes para avaliar as sanções cabíveis, considerando a responsabilidade individual de cada envolvido.

A inclusão de nomes no comunicado não significa, por si só, que a participação de cada pessoa nas agressões tenha sido comprovada.

Até a divulgação das informações, não havia confirmação sobre a aplicação de punições esportivas ou eventual suspensão da competição.

Com informações de ARede, BNTOnline e Página Um.

Foto: Divulgação.
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